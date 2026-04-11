Crianças até 2 anos poderão fazer 'teste do olhinho' gratuito em shopping de Fortaleza; saiba como

Crianças de 0 a 2 anos de idade poderão fazer o "teste do olhinho" gratuitamente neste domingo (12), em ação promovida pelo Centro de Aperfeiçoamento Visual Ver a Esperança Renascer (Caviver) e o shopping RioMar Fortaleza, no Papicu.

A oferta compõe uma série de atividades voltadas à promoção da saúde ocular infantil e integra a campanha Abril Marrom, que conscientiza sobre prevenção, combate e reabilitação de diversas formas de cegueira.

A ação também ocorrerá no dia 26 deste mês de abril, sempre das 14 horas às 18h. O foco dos exames oftalmológicos gratuitos é detectar precocemente alterações que possam comprometer o desenvolvimento visual, especialmente na infância.

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Detecção precoce do glaucoma

Além do teste do olhinho, que será oferecido nos dias 12 e 26 para o público infantil, também haverá um dia específico — 19 de abril — para detecção precoce do glaucoma e aferição da pressão intraocular para toda a população.

Para a fundadora e presidente do Caviver, a médica oftalmologista Islane Verçosa, o trabalho amplia a conscientização e o acesso ao cuidado com a saúde ocular. "Trabalhamos para garantir o diagnóstico precoce e prevenir a cegueira evitável, especialmente na infância", garante.

A iniciativa é uma parceria entre o Caviver, a Sociedade Cearense de Oftalmologia (SCO) e a Sociedade Cearense de Pediatria (SOCEP). O centro também é a instituição beneficiada do mês no projeto "Quiosque Solidário" do Instituto João Carlos Paes Mendonça (IJCPM), que administra o shopping RioMar Fortaleza.

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Serviço

Teste do olhinho gratuito

Público-alvo: Crianças de 0 a 2 anos

Data: 12 e 26 de abril

Horário: 14h às 18h

Local: Shopping RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu). Piso E2, em frente à loja Animale

Detecção de glaucoma e aferição de pressão intraocular

Público-alvo: Toda a população

Data: 19 de abril

Horário: 14h às 18h

Local: Shopping RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu). Piso E2, em frente à loja Animale