Quando o poder adoece: do corpo individual ao corpo social

Nascemos pequenos. Tudo começa quando duas células diferentes se encontram e, ao se fundirem, inauguram o milagre da multiplicação. A fecundação — esse instante em que um espermatozoide encontra um óvulo e forma a primeira célula do embrião — é, no fundo, uma história sobre cooperação: da diversidade surgem tecidos; dos tecidos, órgãos; dos órgãos, um ser único, capaz de sentir, pensar e escolher. Não há coração sem pulmão, nem cérebro sem sangue. Cada parte assume uma tarefa específica, e o conjunto só floresce porque ninguém tenta existir sozinho.

Esse é o segredo do corpo saudável: complementaridade e limite. Um órgão não “vence” o outro; ele cumpre o seu papel e, ao fazê-lo, ajuda o todo a se manter em pé. Imagine, porém, se uma parte resolvesse se declarar soberana. Se a cabeça, por pensar, exigisse obediência; se o coração, por abastecer todas as células, decretasse que tudo lhe pertence; se os pulmões, por sustentarem o fôlego, decidissem fechar a passagem do ar quando contrariados. A tirania interna seria apenas a primeira etapa do colapso.

No organismo, o excesso que cresce sem medida ganha um nome duro: câncer. Na vida social, há excessos parecidos — forças que se anunciam como grandeza, mas operam como doença.

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Doenças são avisos de que o equilíbrio foi rompido. O AVC, por exemplo, ocorre quando o sangue — esse rio que leva oxigênio e vida — deixa de alcançar uma área do cérebro: às vezes porque um caminho se fecha e entope; às vezes porque um vaso se rompe e derrama. Em poucos minutos, o que sustentava a rotina vira emergência. Já as doenças autoimunes nascem quando a defesa, criada para proteger, se confunde e ataca a própria casa: o sistema imunológico enxerga inimigos onde há vida e fere aquilo que deveria proteger.

De um jeito ou de outro, o corpo paga caro quando o fluxo trava ou quando a proteção vira agressão. Há um espelho disso no mundo — e ele não está apenas nos mapas, mas no preço do gás de cozinha, do combustível, na conta de luz, no remédio em falta na farmácia e no prazo que a encomenda não cumpre.

Sociedades também têm circulação. Têm veias e artérias feitas de estradas, portos, aeroportos, cabos submarinos, satélites e rotas marítimas; e têm um “sangue” econômico e simbólico composto por energia, alimentos, insumos industriais, dados, crédito, trabalho e confiança. Quando esse fluxo corre bem, o cotidiano parece natural. Quando ele trava, a crise se espalha com a velocidade de uma correnteza represada.

Em termos práticos, guerras, disputas geopolíticas, bloqueios e sabotagens funcionam como trombos e hemorragias na corrente do comércio: encarecem combustíveis, elevam seguros, alteram rotas, atrasam cargas, quebram cadeias produtivas e multiplicam a incerteza.

O que parecia distante chega ao bairro na forma de escassez, inflação e ansiedade coletiva. A guerra, como uma inflamação que se alastra, raramente fere apenas um ponto: altera o ritmo de tudo o que depende de caminho livre.

E isso também vale para a família, esse pequeno corpo onde a vida aprende a se organizar. Quando a comunicação fica estagnada, como água parada, o afeto começa a perder oxigênio: crescem os mal-entendidos, instala-se o silêncio como castigo, e cada um passa a “sobreviver” no seu quarto, na sua rotina, na sua razão. O que não é dito vira peso; o que não é escutado vira distância. Assim como no organismo a saúde depende de circulação, numa casa o bem-estar depende de palavras que atravessam pontes — conversas difíceis, pedidos de desculpa, combinados claros e, sobretudo, a coragem de voltar a se enxergar como parte do mesmo todo.

Os países — como indivíduos — têm identidade, história, feridas, sonhos e maneiras próprias de organizar a vida. Essa diversidade é riqueza, não ameaça. O problema começa quando um ator decide “ser grande”, “ser o maior” à força, como se grandeza fosse a capacidade de impor medo, destruir cidades e dizimar populações, cercar rotas ou transformar a diplomacia em ultimato. Num mundo interdependente, a fantasia de potência sem limite costuma produzir o efeito contrário do que promete: mais instabilidade, mais reações em cadeia, mais radicalização. Ninguém respira sozinho num planeta atravessado por cadeias de produção, migrações, tecnologia e guerras.

As comparações médicas não explicam tudo, mas ajudam a compreender. Se o câncer é a célula que cresce sem respeito ao organismo, o autoritarismo — interno ou externo — é o poder que se expande sem reconhecer fronteiras éticas. Se o AVC é a interrupção súbita do fluxo que sustenta a vida, o bloqueio de rotas e a ruptura logística interrompem o que sustenta cidades e famílias. E, se a autoimunidade é a defesa que ataca a própria casa, a política do inimigo permanente cria sociedades que se ferem por dentro: suspeitam do diferente, criminalizam o diálogo, naturalizam a violência e transformam divergência em traição.

A consequência aparece como conta a pagar. Quando o trigo encarece, o preço do pão sobe; quando o fertilizante falta, a safra aperta; quando o petróleo dispara, o transporte pressiona toda a economia; quando a tecnologia vira campo de batalha, o trabalho e a educação sofrem. E, ao mesmo tempo, há um efeito menos mensurável, mas igualmente corrosivo: a sensação de que o mundo se tornou um lugar em que a força fala mais alto do que as leis e em que a regra muda conforme quem grita.

Talvez a pergunta de fundo seja simples e antiga: que tipo de grandeza queremos premiar? A grandeza medida em força bruta pode até parecer vitória no curto prazo, mas cobra juros altos — em luto, deslocamentos, fome, medo e ressentimento que atravessam gerações. A grandeza que sustenta a vida, ao contrário, é a que reconhece limites, protege civis e a natureza, preserva canais de negociação e mantém a circulação do necessário. Não é idealismo ingênuo: é pragmatismo de sobrevivência. No corpo, saúde é fluxo, coordenação e respeito entre funções. No corpo social e internacional, saúde também é isso: interdependência assumida com responsabilidade e multilateralismo.

Num tempo em que a guerra volta a organizar o noticiário e o mercado, vale lembrar a lição elementar do organismo: não existe parte que prospere sozinha quando o todo entra em colapso. Ser grande, então, talvez seja menos dominar e mais cuidar — do caminho por onde passa o pão, do espaço mínimo onde ainda é possível reconhecer o outro como humano. Quando a circulação volta e a defesa reaprende seu lugar, a vida respira. E respirar, hoje, já é uma forma de resistência.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.