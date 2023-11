Unichristus fica à frente de instituições públicas e particulares no Enade

O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) é uma ferramenta de avaliação anual que verifica de que forma os estudantes das Instituições de Ensino Superior (IES) compreendem e aplicam tudo que lhes foi ensinado ao longo do período da graduação.

Em 2022, seis cursos do Centro Universitário Christus (Unichristus) participaram do exame e alcançaram notas que os colocam em primeiro lugar entre as IES particulares do Ceará. Os cursos de Direito, Ciências Contábeis, Gastronomia e Administração (EAD) estão acima, inclusive, das universidades públicas do Ceará.

Os cursos de Administração (EAD e presencial), Ciências Contábeis, Direito e Gastronomia alcançaram o primeiro lugar no Norte e Nordeste entre as IES particulares, e o curso de Psicologia ocupa o terceiro lugar nesta categoria.

Considerando o cenário nacional, quatro cursos da Unichristus se posicionaram no ranking dos dez melhores do Brasil entre as IES particulares, com três destes entre os cinco melhores cursos brasileiros.

“Muito trabalho foi realizado em prol da educação de qualidade no estado do Ceará. Vemos esse resultado refletido nos graduados da Unichristus, que atuam em diversas carreiras internacionais, comprovando o alcance do que a formação local é capaz”, finaliza Estevão Rocha, Pró-Reitor da instituição.

Os dados dos resultados do Enade 2022 estão abertos e disponíveis no site do MEC/INEP.