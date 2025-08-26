Últimos dias: Unifor oferece até 40% de desconto em matrículas para o semestre 2025.2

A Universidade de Fortaleza (Unifor) está com inscrições abertas para o semestre 2025.2. Os interessados têm até o próximo dia 4 de setembro para se candidatarem. Estão disponíveis vagas em mais de 40 cursos de graduação, divididos em áreas como saúde, tecnologia, direito e comunicação e gestão.

Os interessados podem escolher entre as seguintes modalidades de ingresso: nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nota de vestibular anterior da Unifor, transferência, segunda graduação, reabertura de curso ou vestibular agendado. Todas as informações podem ser conferidas no portal oficial da Unifor. Os descontos não se aplicam ao curso de Medicina.

Aqueles que ingressarem por meio do Enem, da nota anterior, do vestibular e egressos de outras instituições têm 20% de desconto para os cursos noturnos.

No caso de transferidos e de segunda graduação, o desconto é de 20% para cursos diurnos e 30% em noturnos.

Já para estudantes do ensino a distância (EaD), a instituição concede 40% de desconto em qualquer curso. Pessoas acima dos 50 anos dispõem de 30% de desconto em qualquer formação presencial.

Universidade referência

Atualmente, a Unifor é considerada a maior instituição privada de ensino superior do Ceará, a melhor das regiões Norte e Nordeste e a 6ª melhor do Brasil, de acordo com a edição de 2024 do Ranking Universitário Folha (RUF), do jornal Folha de São Paulo, e a avaliação Webometrics Ranking of World Universities 2025, do Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) da Espanha.

Com um campus com mais de 720 mil metros quadrados, a Unifor tem a infraestrutura como um de seus principais diferenciais. A instituição oferece ambiente de aprendizado completo e inovador.

Mais informações

Programa de Acolhimento, Permanência e Sucesso do Aluno (PAPSA) Contatos: (85) 3477-3000 | (85) 99246-6625 (WhatsApp)