Último dia de Carnaval tem polos com muita festa e movimentação; veja imagens

O último dia de carnaval em Fortaleza foi marcado por muita movimentação nos polos espelhados pela cidade, com programações para crianças e adultos. Mesmo após três dias de festa, esta terça-feira (21) teve folia em vários locais da cidade.

A agente financeira Camila Spinosa comemorou a programação infantil no Parque Raquel de Queiroz, dando oportunidade para a filha e a sobrinha brincarem um pouco no carnaval.

"Eu acho importantíssimo e essencial, até porque só o adulto pode se divertir, e a criança também precisa de um espaço para se divertir. Nós estamos amando", disse.

As festas também passaram pelo Mercado dos Pinhões, onde o público pode acompanhar alguns shows. Mas para Kaienna Cardoso, que comemorava o primeiro carnaval, a festa tinha gosto especial. Ela celebreu a forma que as pessoas estavam festejando.

"Esse é meu primeiro da vida, e vim para cá com amigos para desfrutar esse momento e tem sido uma energia muito massa, tanto nas demostrações de carinho quanto na energia", disse.

No aterro da Praia de Iracema, que contou com shows do bloco Mambembe e Seu Jorge, a estudante de psicologia Ana Lídia Lopes lembrou das pessoas que morreram durante a pandemia e ressaltou a importância da festa coletiva.

"Por causa da pandemia, a gente ficou recluso, mas temos de comemorar a saúde de todo mundo que está aqui, em homenagem àqueles que se foram, até porque muitas pessoas que estavam comigo iam querer estar aqui", disse.

"Estamos voltando ao normal, e a confraternização está cada vez mais necessária. Temos que valorizar esses momentos e essa aglomeração tem seu valor", completou.

Veja imagens desta terça de Carnaval:

Legenda: Crianças brincam no Carnaval de Fortaleza Foto: Ismael Soares

Legenda: Carnaval no Parque Raquel de Queiroz Foto: Ismael Soares

Legenda: Carnaval no Mercado dos Pinhões Foto: Ismael Soares

Legenda: Bloco Mambembe no Aterro da Praia de Iracema Foto: Kid Junior

Legenda: Carnaval no Mercado dos Pinhões Foto: Ismael Soares

Legenda: Crianças brincam Carnaval em Fortaleza Foto: Ismael Soares