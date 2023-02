Veja fotos da segunda-feira de Carnaval em Fortaleza

O terceiro dia de Carnaval em Fortaleza teve festa o dia inteiro, com atrações infantis pela manhã, folia em diversos polos à tarde e shows à noite. A programação de blocos aconteceu na Praça do Passeio Público, no Aterrinho da Praia de Iracema, na Mocinha, no Mercado dos Pinhões e na Gentilândia.

Além disso, o desfile de blocos e cordões voltou à avenida Domingos Olímpio, encantando o público que não acompanhava a tradição desde a pandemia.

Na Praia de Iracema, o público já curtiu os shows de Berg Menezes, Lidia Maria Bloco do Prazer e Transnacionais. A programação ainda terá apresentação de Roberta Campos e Almério.

Confira fotos da folia nesta segunda-feira (20)

Foto: Ismael Soares

Legenda: Desfile dos blocos na avenida Domingos Olímpio Foto: Thiago Gadelha

Legenda: Programação na Praia de Iracema segue até depois das 22h30 nesta segunda (20) Foto: Kid Júnior

