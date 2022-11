Uece realiza primeira fase do vestibular 2023.1 no próximo domingo (6)

No próximo domingo (6), a Universidade Estadual do Ceará (Uece) realizará a aplicação de provas da primeira fase do Vestibular 2023.1. De acordo com informações da instituição, os exames começarão às 9h e seguirão até as 13h.

A instituição oferece 2.358 vagas, das quais 1.204 são para cursos em Fortaleza, e 1.154 são para as unidades da Uece no interior do estado, localizadas nos municípios de Quixadá, Limoeiro do Norte, Crateús, Tauá e Iguatu.

Ao todo, a Uece recebeu 33.823 inscrições, sendo 24.320 delas da capital, e 9.503 do interior.

COMO FUNCIONA O VESTIBULAR

Na 1° fase, os estudantes enfrentam a Prova de Conhecimentos Gerais, um teste de múltipla escolha que aborda três áreas do saber: Linguagens e Códigos (Educação Física, Língua Estrangeira e Língua Portuguesa), Ciências Humanas (Filosofia, Geografia, História e Sociologia) e Ciências da Natureza e Matemática (Biologia, Física, Matemática e Química).

Na 2° fase, que será aplicada nos dias 11 e 12 de dezembro, os candidatos realizarão quatro avaliações: uma redação e três específicas, conforme a opção de curso do inscrito.

O endereço e o local de prova podem ser consultados no Cartão de Informação, que estará disponível em www.uece.br/cev a partir de quinta-feira (3)

Mais informações podem ser obtidas na sede da CEV, no Campus Itaperi, no site da Uece, ou pelos telefones 3101.9710 ou 3101.9711.