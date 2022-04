Travessia em áreas dedicadas aos pedestres aumenta a segurança de todos no trânsito

Em uma cidade do porte de Fortaleza, 5ª capital mais populosa do Brasil, o desenvolvimento de políticas de mobilidade urbana eficientes passa por diversos estágios de planejamento e aplicação. Contudo, além da parcela de trabalho do poder público, os cidadãos também possuem papel fundamental para que a segurança de todos seja garantida.

No caso dos pedestres, integrantes mais vulneráveis do trânsito, utilizar os equipamentos destinados para sua travessia é um dever para realizar um deslocamento seguro. “Quando o pedestre utiliza os espaços apropriados para travessia, ele se torna mais visível e passa a ter mais respeito dos condutores, não somente os pedestres, como a própria sinalização", comenta Hermania Furtado, coordenadora do Núcleo de Estudos da Gerência de Planejamento da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). "Utilizar o espaço demarcado na via incentiva o condutor a respeitar esses espaços, como as faixas de pedestres, por exemplo”, completa.

Desde o ano passado, Fortaleza conta com a maior faixa de pedestres do Brasil, com 40 metros de extensão, localizada no cruzamento da avenida Tristão Gonçalves com a rua Liberato Barroso, no Centro. Segundo a AMC, a área de instalação do equipamento foi escolhida pela grande quantidade de pedestres que transitam na região todos os dias.

Cerca de 247 mil viagens são realizadas ao bairro Centro diariamente, com 10,7% delas sendo feitas a pé. Desde 2019, as ações desenvolvidas pela Prefeitura de Fortaleza na região vêm diminuindo o número de ocorrências no trânsito. Em 2021, foram registrados 346 sinistros, contra 654 em 2019.

Outra faixa de pedestres de tamanho diferenciado foi implantada no cruzamento das avenidas Lineu Machado e Carneiro de Mendonça, com 18 metros de extensão. “São identificados locais com alta concentração de pedestres, próximos de equipamentos de serviços de grande porte, com significativa atratividade de viagens”, explica a coordenadora. Segundo a AMC, estudos estão sendo realizados para que haja a implantação em outras regiões.

Ao todo, a capital cearense conta com 7200 faixas de pedestre, oito faixas diagonais e 125 travessias elevadas, que estão alinhadas na altura das calçadas, segundo dados fornecidos pela AMC.

Espaços do pedestre

Além das faixas dedicadas aos pedestres, outros equipamentos e espaços na Capital também são de uso exclusivo deles. Como exemplo estão os projetos Praça e Calçada Viva, que revitalizam áreas públicas e as tornam voltadas para os pedestres, tanto como forma de garantir a segurança como de incentivar a presença de pessoas nessas localidades.

Já o Esquina Segura realiza a ampliação da área de calçadas nos cruzamentos de Fortaleza, como forma de evitar que os carros façam curvas fechadas e que os pedestres tenham uma menor distância de travessia, por meio de demarcação na cor verde, balizadores e tachões. Mais de 400 regiões da capital cearense contam com o programa atualmente.

Outra ação são as Áreas de Trânsito Calmo, que trazem soluções como faixas de pedestre elevadas para a travessia, redução da velocidade máxima de veículos para 30km/h e renovação da sinalização vertical e horizontal. A iniciativa está instalada em 17 regiões de Fortaleza.

Segurança no trânsito em pauta

Com o objetivo de promover a conscientização sobre os direitos, deveres e cuidados com todos os indivíduos no trânsito, o Sistema Verdes Mares (SVM), em parceria com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), promove o projeto “Hoje, motorista. Amanhã, pedestre”.

O projeto é composto por quadros especiais que são transmitidos na programação do SVM, além de conteúdos especiais no portal do Diário do Nordeste e dicas importantes na programação e redes sociais das rádios Verdinha, FM 93 e da TV Diário.

