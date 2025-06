Teto de igreja é arrancado durante chuva com ventania no bairro Messejana, em Fortaleza

O teto da Igreja do Propósito de Deus, localizada no bairro Messejana, foi arrancado durante a chuva e a ventania da noite desse sábado (21). Segundo a família do pastor que comanda o local, caíram também duas árvores e as paredes foram danificadas,

O pastor foi avisado da ocorrência por volta das 20h30, quando vizinhos ouviram o barulho. A igreja é localizada na rua Copérnico.

Legenda: Teto não resistiu à ventania durante a chuva deste sábado em Fortaleza Foto: Arquivo pessoal

Uma vaquinha virtual será divulgada para auxiliar nos custos com o novo teto e outros prejuízos.

Pastor fará cultos em casa

A família que cuida do local de cultos se reuniu no endereço neste domingo (22) para avaliar os prejuízos. Ainda não há previsão de a igreja retornar às atividades, e, enquanto isso, o pastor fará os cultos em sua residência.

"Muitos danos, mas estamos juntos. Estou com um povo abençoado com a gente, e Deus está no controle de tudo. É hora de agradecer que não tinha ninguém aqui na hora. Dias melhores virão", disse o pastor Marivaldo Menezes.