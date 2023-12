Teto de escola estadual na Barra do Ceará desaba nesta segunda-feira (18)

A estrutura da cobertura do teto que fica na entrada da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) Estado de Alagoas, na Barra do Ceará, em Fortaleza, desabou na manhã desta segunda-feira (18). A queda ocorreu por volta das 5h40, antes das atividades da instituição começarem, e em meio à forte chuva que caiu na Capital.

De acordo com a Secretaria da Educação (Seduc), as aulas para as aulas de recuperação foram "imediatamente suspensas" e o caso foi informado aos alunos. "Nenhum estudante ou funcionário sofreu qualquer dano", segundo a pasta.

"Como as atividades letivas já haviam sido encerradas, o período de recuperação será retomado em janeiro, bem como as demais ações da escola", diz nota.

Veja também

Incidente será apurado

As causas do incidente serão apuradas pela equipe de engenharia da Seduc, que compareceu à escola nesta segunda, "no sentido de analisar a causa do episódio e adotar as providências necessárias de forma imediata".

Ainda conforme a pasta, o caso é acompanhado pela Superintendência das Escolas Estaduais de Fortaleza (Sefor 1).