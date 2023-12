Rodoviárias de Fortaleza ofertam 205 viagens extras para atender demanda de Natal

As empresas de transporte irão ofertar 205 viagens extras para atender as demandas do período de Natal, segundo a Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce). A expectativa é de que os Terminais Rodoviários de Fortaleza recebam cerca de 39 mil passageiros entre os dias 22 e 26 de dezembro.

O número estimado para embarques representa um aumento de 26% em relação ao fluxo normal das rodoviárias. Em comparação ao mesmo período em 2023, o aumento de passageiros é de 8%.

A sexta-feira (22) está prevista para ser o dia com maior fluxo de passageiros, com cerca de 11 mil usuários do transporte rodoviário, aponta Newton Fialho, gerente da Socicam, empresa que administra os Terminais Rodoviários da capital.

A Arce ainda afirma que o número de viagens extras pode aumentar de acordo com a demanda. A expectativa é de que 1.710 viagens sejam realizadas durante os cinco dias, contando as viagens normais e extras.

Destinos mais procurados

Entre os destinos mais procurados dentro do Ceará estão:

Sobral;

Itapipoca;

Juazeiro do Norte;

Canindé;

Quixadá.

Já entre os destinos interestaduais estão