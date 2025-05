Telefone 192, do Samu Ceará, apresenta instabilidade neste sábado (31); veja número alternativo

O clássico telefone "192", que aciona o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), apresentou instabilidade no Ceará, neste sábado (31), devido a problemas na operadora telefônica responsável pela linha.

Para não desassistir a população que precisar do atendimento durante o reparo do sistema neste fim de semana, o órgão disponibilizou um número gratuito para acionar o socorro: 0800 111 2921.

O número é temporário e só deverá ser discado enquanto a situação não for normalizada — quando isto acontecer, o 192 poderá, novamente, ser acionado.

O Samu 192 Ceará é acionado para socorrer precocemente vítimas de situações de urgência ou emergência que possam levar a sofrimento, sequelas ou morte.

Ao Diário do Nordeste, o superintendente do Samu Ceará, Nilson Mendonça, disse que a solução vale para todos que precisarem do serviço no Estado, exceto em Fortaleza, que conta com superintendência e sistema de comunicação próprios.

O que ocasionou a instabilidade?

Segundo Mendonça, a operadora de telefonia que, contratualmente, opera o sistema de comunicação do 192 no Ceará, informou que o problema foi ocasionado por furto de cabos e equipamentos.

O órgão, contudo, já está em processo de migração do sistema de fibra óptica para outro que utiliza cabos de internet.

"Esse [número] 0800 vai ser o número que vai ser usado como backup. Como aconteceu esse processo de pane na Oi [empresa responsável], a gente vai autorizar [o uso do 0800] para garantir que a assistência à população, mas o 192 é o número oficial. A gente precisa ter backups para garantir a assistência", explicou o superintendente.