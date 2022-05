Socorro Luna, a 'solteirona de Barbalha', é internada após acidente

A advogada Socorro Luna, conhecida como a ‘solteirona de Barbalha’, no Interior do Ceará, sofreu acidente após a procissão do “Pau da Bandeira”, realizada no município no último domingo (29). O quadro de saúde é considerado estável, mas ela seguirá internada no Hospital Maternidade São Vicente de Paulo.

Conforme publicação em seu perfil oficial no Instagram, Socorro sofreu algumas fraturas e escoriações. “Com a graça de Santo Antônio da Barbalha, a nossa querida solteirona estará em breve restabelecida, para abrilhantar os festejos em homenagem ao seu amado padroeiro”, diz o comunicado.

Socorro Luna é idealizadora da famosa e tradicional "Noite das Solteironas", em Barbalha. O evento sempre acontece no sábado que antecede o cortejo do pau da bandeira. Veja o comunicado:

Foto: Reprodução Instagram