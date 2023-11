Sindialimentos investe na diversidade de atuação e na busca por novos associados

Em busca de fortalecer as empresas do setor de alimentação do Ceará, o Sindicato das Indústrias da Alimentação e Rações Balanceadas do Estado do Ceará (Sindialimentos) vem desenvolvendo novas ações para diversificar as atuações no mercado.

De acordo com Isaac Matos Bley, presidente do Sindialimentos, nos últimos anos, o sindicato vem avançando na adesão de novos associados, além de ter investido na promoção de diretorias temáticas, que permitem um maior engajamento nas ações para cada setor.

“Então, a partir da divisão de diretorias temáticas, o nosso intuito foi poder aprimorar ainda mais esse processo de conciliação entre as partes envolvidas, que são diferentes, mas também se conectam de alguma forma dentro do setor de alimentação”, pontua Isaac Bley.

Conforme explica o presidente, por ser um sindicato “pulverizado”, existem vários setores de alimentação vinculados ao Sindialimentos, como voltados para bebidas, sorvetes, café e outros setores.

Junto às indústrias e ao mercado, o sindicato segue com parcerias com instituições do setor, como o Sistema S, junto do Sesi, Senai, Sebrae, IEL e Fiec, para a realização de capacitações, consultorias, apoios a eventos, feiras e promoção de rodadas de negócios.O sindicato conta com mais de 90 empresas associadas.

Desafios para o futuro

Em relação aos desafios enfrentados pelo mercado de alimentos, o presidente cita o aumento da carga tributária, com o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) saindo de 18% para 20%.

“É um imposto que já é alto, então esse aumento dificulta ainda mais a situação do setor. E acredito que as dificuldades são inerentes a todos os setores, de inflação, de dificuldade de crédito principalmente, mas a expectativa é de que, nos próximos anos, com a inflação controlada, com o crédito mais barato, possam ser retomados os investimentos”.

Para o futuro, há o projeto para a criação de um marketplace elaborado para promover os negócios dos filiados ao sindicato, como forma de dar oportunidade de compras coletivas e conectar mais setores.