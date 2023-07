Silvério Paiva toma posse como reitor da Universidade Federal do Cariri

Silvério de Paiva Freitas Júnior foi empossado, nesta sexta-feira (7), reitor da Universidade Federal do Cariri (UFCA). O mandato de quatro anos começou a valer no último 4 de junho. A nomeação do gestor foi assinada no dia 2 de junho pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

Silvério era o primeiro colocado da lista tríplice enviada para a presidência da República após ter sido o mais votado na consulta pública à comunidade acadêmica, nos dias 14 e 15 de março deste ano.

"Estamos localizados em uma região de grande riqueza cultural e popular, com uma biodiversidade vasta, ao Sul do Ceará e muito próximo da Paraíba, do Pernambuco e do Piauí. Nesse contexto, a UFCA trabalha com afinco, há dez anos, para proporcionar ensino, cultura, extensão e pesquisa de qualidade, cumprindo sua parte tão necessária no processo de interiorização da educação superior pública no nosso País", declarou o reitor na cerimônia de posse.

Estiveram presentes no momento o ministro Camilo Santana, o deputado federal e ex-senador Eunício Oliveira (MDB) e outras autoridades.

Quem é Silvério Paiva?

Nascido em 1978, Silvério é professor associado da UFCA, locado no Centro de Ciências Agrárias e da Biodiversidade. Ele atuava como pró-reitor de administração da instituição desde 2016 e também representava o Nordeste na Comissão Nacional de Administração do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e Administração (Forplad).

Entre 2013 e 2016, ocupou o cargo de pró-reitor de Planejamento e Orçamento da UFCA. Antes disso, de 2011 a 2013, foi vice-coordenador do curso de Agronomia da UFC/UFCA e presidente regional da Sociedade Brasileira de Melhoramento de Plantas.

Silvério é doutor em Genética e Melhoramento de Plantas e pós-doutor pelo Programa Nacional de Pós-Doutoramento do Brasil. Sua graduação é em Agronomia e seu mestrado em Produção Vegetal pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF).

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE