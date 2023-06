Lula segue lista tríplice e nomeia o 1º colocado, Silvério Júnior, como novo reitor da UFCA

O professor da Universidade Federal do Cariri (UFCA), Silvério de Paiva Freitas Júnior, foi nomeado pelo presidente Lula para assumir a reitoria da instituição no quadriênio 2023-2027. A oficialização, assinada pelo presidente Luiz, e pelo Ministro da Educação, Camilo Santana, foi publicada no Diário Oficial da União do dia 1º de junho.

Silvério foi o candidato que ficou em 1º na consulta pública informal entre a comunidade acadêmica e também o 1º na lista tríplice enviada pela UFCA ao Governo Federal.

A consulta pública informal para reitor e vice-reitor da UFCA ocorreu em março de 2023. Na época, a chapa formada pelos professores Silvério de Paiva e Ledjane Lima Sobrinho recebeu 165 votos de docentes, 1.344 de estudantes e 213 de servidores técnico-administrativos. Com total de 1.722 votos a chapa venceu a consulta.

A votação, presencial e secreta, em urnas eletrônicas do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), ocorreu nos campi Juazeiro do Norte, Barbalha, Brejo Santo e Crato. Silvério atualmente é Pró-reitor de Administração da UFCA.

Também em março, o Conselho Universitário (Consuni/UFCA) se reuniu e elegeu, por meio de votação, integrantes da comunidade acadêmica da UFCA para comporem a Lista Tríplice enviada à Presidência da República. A chapa vencedora da consulta também liderou a lista encaminhada pelo Consuni.

O atual reitor da UFCA, Ricardo Ness, segundo a UFCA, terá fim no dia 19 de junho de 2023. Na mesma data, deve ser realizada a cerimônia de posse do novo ocupante da Reitoria da UFCA.

Legenda: Essa consulta à comunidade acadêmica é a segunda que a UFCA realizou na sua história Foto: Antonio Rodrigues/ SVM

Quem é o novo reitor da UFCA?

Silvério de Paiva Freitas Júnior é professor do Centro de Ciências Agrárias e da Biodiversidade (CCAB), campus Crato e já foi vice-coordenador do curso de Agronomia da UFC/UFCA. Na reitoria, já ocupou o cargo de Pró-Reitor de Planejamento e Orçamento e hoje é Pró-Reitor de Administração.

Ele é também representante do Nordeste na Comissão Nacional de Administração do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento. Silvério é doutor em Genética e Melhoramento de Plantas e pós-doutor pelo Programa Nacional de Pós-Doutoramento do Brasil (PNPD/CNPq), vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento de Plantas da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF).

Eleição na UFCA

Essa consulta é a segunda que a UFCA realizou. O primeiro processo eleitoral ocorreu no final de 2018. A UFCA foi criada em 2013 e teve os primeiros reitores nomeados diretamente pela Presidência da República, o chamado mandato Pro tempore, que ocorre em instituições recém-criadas, ainda em processo de implantação.

Em 2019, o ex-presidente Jair Bolsonaro nomeou o professor Ricardo Luiz Lange Ness como reitor da UFCA. Na época, Ricardo também foi o primeiro da lista elaborada pelo Conselho Universitário do UFCA e já era reitor pro tempore da instituição desde 2016 e foi uma voz crítica aos cortes feitos pela gestão de Bolsonaro no ensino superior.

