Série “O Oceano Começa Aqui” debate importância do turismo e a limpeza dos mares

Uma das principais fontes de renda da população cearense, o turismo movimenta toda uma cadeia de serviços, por conta da diversidade de praias, localidades e opções de lazer para visitantes que passam pelo estado. Em 2022, Fortaleza foi o 3º destino mais procurado pelos turistas brasileiros.

No 8º episódio da série documental “O Oceano Começa Aqui”, especialistas comentam sobre o peso do turismo para a economia do Ceará e como cada um pode fazer sua parte para contribuir para evitar que os mares fiquem poluídos.

No caso do litoral cearense, conhecido por formações como falésias, dunas e piscinas naturais, a limpeza dos mares é um aspecto importante que pode impactar no turismo e na vida dos moradores de determinada região.

De acordo com a oceanógrafa Yasmin Barros, que participa do episódio, as toneladas de lixo despejadas no Brasil e no Ceará trazem consequências negativas para toda a cadeia produtiva, pois afeta a pesca e a economia dos municípios.

Disponível no Youtube do Diário do Nordeste, a série “O Oceano Começa Aqui” é um projeto realizado pelo Diário do Nordeste, com patrocínio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e apoio do Governo do Estado do Ceará.

Confira o episódio a seguir.