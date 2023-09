Série documental mostra como a má gestão do lixo sólido atinge os oceanos

Um plástico a menos no mar faz toda a diferença. Este é o mote do segundo episódio da série “O oceano começa aqui”, ao mostrar que adotar rotinas mais responsáveis pela preservação dos oceanos é uma questão de sobrevivência da vida marinha e humana.

A má gestão do lixo, principalmente, de resíduos sólidos, acaba chegando aos mares e sacrificando os recursos naturais. Para mitigar esses impactos, diversas iniciativas têm se mobilizado, promovendo práticas mais sustentáveis.

Neste episódio, intitulado “Mar não é lixo”, o documentário conta com a participação de especialistas como Paulo Sousa, professor e doutor em oceanografia; Juaci Araújo, educador ambiental e ativista; Yasmin Barros, oceanógrafa; Ravena Santiago, cientista ambiental e mestranda em Ciências Marinhas Tropicais; Marcelo Soares, biólogo marinho e professor universitário e Vicente Faria, biólogo e professor universitário.

Disponível no Youtube do Diário do Nordeste, a série “O Oceano Começa Aqui” é um projeto realizado pelo Diário do Nordeste, com patrocínio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e apoio do Governo do Estado do Ceará.

Confira a seguir o 2º episódio da série O Oceano Começa Aqui.