Seminário Prefeitos Ceará debate melhorias para gestão pública; inscrições abertas

Evento já tradicional no calendário cearense, o 12º Seminário Gestores Públicos - Prefeitos Ceará 2024 será realizado durante os dias 17 e 18 de junho, no Centro de Eventos do Ceará.

Neste ano, o tema será “Governança Digital e Desenvolvimento Sustentável: Desafios e Melhores Práticas”. Com palestras, painéis e ações com convidados de diferentes partes do país, o evento está com as inscrições abertas, que podem ser realizadas por meio do portal oficial.

Com palestra de abertura do governador do Ceará Elmano de Freitas, o evento conta com o debate de temas como uso da inteligência artificial nas eleições de 2024, sustentabilidade, geração de emprego e empreendedorismo, entre outros assuntos.

De acordo com Enid Câmara, CEO da Prática Eventos e realizadora do Seminário, uma das novidades para este ano é a ampliação do espaço físico, que passou de 1.500m² para 4.500m². “Esta expansão permitirá uma maior diversidade de atividades e um aumento significativo no número de estandes e áreas de networking, melhorando a experiência dos participantes e facilitando a interação entre gestores e expositores”, comenta Enid.

Escolha de temas

Em relação ao tema de desenvolvimento sustentável do evento, Juraci Muniz, coordenador técnico do Seminário, explica que, diante da tragédia no estado do Rio Grande do Sul, as discussões sobre ações junto ao meio ambiente precisam ser ainda mais exploradas.

“O painel (sobre meio ambiente) se torna ainda mais oportuno, não por acaso se pensou nessa questão da sustentabilidade, justamente para trazer discussões para o âmbito dos municípios que envolvam mecanismos, técnicas, desenvolvimento de ações voltadas ao meio ambiente, à sustentabilidade, e que também mostram a preocupação dos organizadores com os impactos disso nos nossos municípios”, pontua.

Período eleitoral

Outro tema que será destaque na edição de 2024 do Seminário é o processo de transição governamental e as melhores práticas para a gestão pública, com painéis específicos sobre esses temas.

“A questão do marketing político é uma preocupação muito grande durante esse período de eleições, a partir do uso da inteligência artificial. Vai se discutir nesse painel as pesquisas eleitorais para orientar os gestores que concorrem a cargos eletivos o que se pode fazer, o que não fazer, além da questão do impulsionamento da lei de lideranças femininas no espaço de poder e sobre a nova lei de licitações e contratos”, destaca Juraci Muniz.

Até o momento, o evento já conta com inscrições de participantes de 9 estados, de mais de 100 municípios, se posicionando como um espaço de debate nacional sobre boas práticas de gestão pública.

“A cada edição, o seminário atrai mais participantes e apoiadores, refletindo o seu contínuo crescimento e a qualidade dos conteúdos abordados. Os temas são sempre alinhados às necessidades e desafios atuais da gestão pública, o que mantém o interesse e a relevância do evento”, reforça Enid.

Sobre o evento

O XII Seminário de Gestores Públicos - 2024 (Governança Digital e Desenvolvimento Sustentável: Desafios e Melhores Práticas) é uma promoção do Diário do Nordeste, Associação dos Prefeitos do Ceará (Aprece) e o do Instituto Future. O evento é uma realização da Prática Eventos e tem o apoio institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Instituto Rui Barbosa e Instituto Plácido Castelo.

Serviço

Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos Ceará 2024

Data: 17 e 18 de junho

Local: Centro de Eventos do Ceará

Inscrições: https://gestorespublicosce.com.br/