Semáforos da Avenida Domingos Olímpio ficam apagados após furto de cabos nesta quinta-feira (22)

Os semáforos da Avenida Domingos Olímpio ficaram apagados na manhã desta quinta-feira (22) após furto de cabeamentos na região, de acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). Em nota, o órgão informa que por volta das 12h os sinais nos cruzamentos com as ruas Assunção e Floriano Peixoto já operavam normalmente. Equipes estavam em todos os pontos onde houve problema.

"Agentes e operadores de tráfego auxiliam os condutores nos cruzamentos da avenida com as ruas Barão de Aratanha, Jaime Benévolo e Sólon Pinheiro, que também foram impactados pelos atos criminosos", pontua a AMC.

Legenda: Técnicos da AMC estão na região para providenciar a reposição de cabos e auxiliar no trânsito Foto: Reprodução/TV Diário

Técnicos da Autarquia estão na avenida providenciando a reposição de fios para que os semáforos sigam funcionando normalmente. A AMC lembra ainda que os motoristas devem ficara atentos e "seguir a regra geral de circulação, prevista no artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Em caso de trânsito por fluxos de veículos que se cruzem em local não sinalizado, a preferência de passagem será do veículo que vem pela direita".

Crime

A AMC informou que registrou Boletim de Ocorrência (B.O) e que atuará em parceria com os órgãos de segurança. Por nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) disse que apura um possível caso de furto de fios no bairro José Bonifácio.

"A PC-CE reforça a importância da comunicação formal do fato por meio de registro de Boletim de Ocorrência (BO), no qual podem ser repassadas informações que contribuam para os trabalhos policiais", pontua a pasta.

