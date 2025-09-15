Sebrae/CE realiza Feira do Empreendedor e Siará Tech Summit de forma simultânea

Pelo menos 60 mil visitantes devem circular nos pavilhões do Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, entre os dias 8 e 10 de outubro. Neste período, o Sebrae/CE vai realizar dois dos maiores eventos de negócios e inovação do Nordeste de forma simultânea: a Feira do Empreendedor e o Siará Tech Summit. As inscrições estão abertas no site da instituição.

Cada evento ocupará um pavilhão exclusivo de 13.500 m², totalizando 27 mil m² de estrutura dedicada ao empreendedorismo, tecnologia, inovação e geração de negócios. A proposta é conectar públicos diversos, de quem está começando a empreender até empresas consolidadas e startups, em um ambiente dinâmico de troca de conhecimento, exposição de soluções e criação de parcerias.

Tanto a Feira do Empreendedor como o Siará Tech Summit compartilham o propósito de posicionar o Ceará como referência nacional em inovação e ambiente de negócios. Ao mesmo tempo, representam um forte impulso à economia local, com impacto direto nos setores de hotelaria, transporte, gastronomia, comércio e serviços.

“A feira é uma oportunidade para quem quer começar a empreender, mas também para quem já tem negócio”, destaca Alice Mesquita, organizadora da Feira do Empreendedor. “Nós teremos mais de 200 horas de capacitação, durante os três dias, para o fortalecimento dos pequenos negócios, para que eles possam melhorar a gestão, a sua capacidade analítica e poder ter negócios sustentáveis”, completa.

O Siará Tech Summit, por sua vez, foca no ecossistema de inovação e tecnologia, reunindo especialistas, startups, aceleradoras, investidores e grandes empresas de base tecnológica. O evento contará com painéis, rodadas de negócios, exposições, workshops e espaços interativos voltados à transformação digital.

A iniciativa, que em 2025 chega à sua quarta edição, vem se consolidando como o maior evento de inovação e tecnologia da região Nordeste. O encontro fomenta o mercado de startups no Estado, que se destaca como o segundo do Nordeste em número de empresas inovadoras mapeadas pelo Sebrae até o mês de agosto de 2025.

O Ceará possui 826 startups ativas, atrás apenas de Pernambuco, com 870 empresas inovadoras em atividade. O levantamento foi feito pelo Observatório Sebrae Startups, plataforma do Sebrae Startups que conta atualmente com mais de 20 mil startups mapeadas em todo o território brasileiro.

Para Herbart Melo, organizador do evento, o Siará Tech Summit será uma oportunidade de se ver o que é produzido pelas startups do Estado. “O Siará Tech Summit contribui para o fortalecimento do ecossistema de inovação, uma vez que a gente consegue apresentar o potencial das startups do Estado do Ceará e o que elas estão fazendo para contribuir com o desenvolvimento não só aqui, mas também do país como um todo”, afirma o gestor.

Feira do Empreendedor e Siará Tech Summit

Data: 8 a 10 de outubro

Local: Centro de Eventos do Ceará - Av. Washington Soares, 999, Edson Queiroz, Fortaleza.

Instagram: @sebraece

Inscrições: https://sebraeceara.com.br/