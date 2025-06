São João do North Shopping Jóquei conta com atrações variadas para toda a família

Com ações gratuitas durante todo o mês de junho, o São João do North Shopping Jóquei está com uma programação diversa. No próximo sábado (21), os festejos, com muito forró e músicas regionais, ficarão por conta da banda Juruviara, a partir das 18 horas, na praça de alimentação do shopping.

Já no domingo (22), a programação contará com apresentações de quadrilhas juninas e brincadeiras para o público infantil na praça de alimentação a partir das 17h. Também será realizado o “ArraiAU”, a partir das 17 horas, no Pet Park, localizado no Quintal do Jóquei. O evento é voltado para pets e tutores e busca promover um momento divertido junto aos animais.

“É um momento para os pais de pets vestirem as fantasias juninas e curtir esse arraiá com os ‘Aumigos’. Teremos desfile do rei e rainha do ‘Aumilho’, um espaço instagramável para fotos e brinde exclusivo que pode ser resgatado no app”, explica explica Myrna Lopes, gerente de marketing do North Shopping Jóquei.

Ainda no mês de junho, no sábado (28), o show será comandado por Carol Ferraz. No domingo (29), as festividades seguem, com mais apresentações de quadrilhas juninas.

Serviço

São João do North Shopping Jóquei – “Xodó da Gente”

Local: Praça de Alimentação

Sábados (21 e 28/06) – Shows musicais, às 18h

Domingos (22 e 29/06) – Quadrilhas, brincadeiras e ArraiAU, às 17h

Entrada gratuita