Salas sensoriais ampliam acessibilidade nas Casas do Cidadão

A Casa do Cidadão, equipamento da Secretaria da Proteção Social (SPS) do Governo do Ceará, passou a incorporar salas sensoriais em suas unidades, reforçando a política de inclusão e acessibilidade no atendimento à população. O espaço foi projetado especialmente para acolher pessoas neurodiversas, oferecendo um ambiente adaptado que contribui para a regulação emocional e a redução da ansiedade durante o acesso a serviços públicos.

O ambiente conta com iluminação ajustável, texturas, cores e equipamentos específicos que auxiliam no bem-estar, tornando o atendimento mais acessível e humanizado.

Atualmente, oito unidades da Casa do Cidadão estão em funcionamento no estado, distribuídas em Fortaleza e em cidades do interior. Somente na Capital, três delas, localizadas nos shoppings Benfica, Iguatemi e RioMar Kennedy, inauguraram recentemente salas sensoriais.

“Implementar salas sensoriais é ampliar o acesso, facilitar atendimentos e assegurar direitos. Com essa iniciativa, o Governo do Estado busca garantir tranquilidade e acolhimento para pessoas que necessitam emitir documentos, atualizar cadastros ou acessar benefícios sociais”, afirma o coordenador de Cidadania da SPS, Samuel Costa.

Legenda: Os locais estão disponíveis em diversos equipamentos do estado Foto: Divulgação

Além de Fortaleza, o Ceará já dispõe de salas sensoriais em unidades do Vapt Vupt de Antônio Bezerra e Messejana, e nas Casas do Cidadão de Sobral e Juazeiro do Norte.

As Casas do Cidadão concentram serviços de diversos órgãos, como Etufor, Cagece e AMC. Entre os atendimentos realizados, estão a emissão e renovação de documentos, como a nova carteira de identidade nacional, e serviços jurídicos, como a solicitação de atestado de antecedentes criminais. Apenas entre janeiro e junho deste ano, foram realizados 354.837 atendimentos em toda a rede, sendo 99 mil somente na unidade do Shopping Iguatemi.

De acordo com a coordenação, muitas pessoas já procuram diretamente pelas salas sensoriais, o que reforça a relevância do projeto. “Esse espaço ressignifica a experiência de atendimento, tornando o processo mais eficaz e adequado às necessidades do público”, destaca.

SERVIÇO

Casa do Cidadão

Agendamento: https://minhaagendavirtual.com.br/agendamentos/novo/casadocidadao

