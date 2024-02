Saiba onde encontrar a vacina da dengue no Ceará; veja valores

As epidemias de dengue nas regiões centro e sul do País, neste início de ano, aumentaram a busca pela vacinação em todo o território e, no Ceará, algumas clínicas já estão sem estoque do imunizante. Contudo, o Estado possui uma baixa infestação da doença já que a população teve contato com o sorotipo 2 da doença – o mais circulante no Brasil.

O Diário do Nordeste procurou clínicas, farmácias e planos de saúde para saber onde o imunizante é ofertado e por qual valor. Em pelo menos duas clínicas e um plano de saúde, consultados pela reportagem, o estoque da vacina acabou e as redes ainda devem repor.

Os pontos de vacinação da iniciativa privada procurados oferecem a dose do imunizante a partir de R$ 550, sendo necessária a aplicação de duas doses no esquema completo. É necessário o intervalo de 3 meses entre as doses. Em algumas redes, a vacina é aplicada em pessoas entre quatro e 60 anos, com restrição para mulheres grávidas ou amamentando.

O valor, inclusive, já é superior ao encontrado em dezembro de 2023, quando a dose do imunizante custava entre R$ 450 e R$ 490.

CLÍNICAS DE VACINAÇÃO

Clínica Previne: A dose custa R$ 550.

A dose custa R$ 550,00, valor parcelado em até 6 vezes, ou 530,00 à vista.

Não aplica a vacinação no momento.

Estoque zerado nesta quinta-feira (8).

Estoque zerado nesta quinta-feira (8).

FARMÁCIAS

Drogasil: Cada dose custa R$ 349,90 e o valor pode ser parcelado em até 10 vezes sem juros. É necessária receita médica. Grávidas, mulheres que amamentam e pessoas com imunodeficiência ou que fazem tratamento imunossupressor não podem tomar a vacina.

O site da farmácia aponta a dose do imunizante por R$ 369,91. Por telefone, a informação é de que não há necessidade de receita médica.

PLANO DE SAÚDE

Unimed: A Unimed Fortaleza informou que diante da grande procura pela vacina da dengue, a Unimed Vacinas está no aguardo de outro lote do imunizante da Dengue. Entretanto, no momento não há previsão de recebimento, já que o fornecimento da vacina está sendo prioritariamente destinado ao SUS.

As vacinas contra a dengue protegem contra os 4 sorotipos existentes (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4) e, até agora, só estão disponíveis na iniciativa privada. Por causa do baixo estoque, o Governo Federal prioriza os estados com mais casos para o início da aplicação na rede pública. O Brasil é o primeiro país a oferecer o imunizante de forma gratuita.

Com essa estratégia, 16 estados e o Distrito Federal preencheram os requisitos para o início da vacinação a partir de 2024. Os imunizantes são destinados às crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, faixa etária que concentra maior número de hospitalizações por dengue.

A primeira remessa da vacina contra a dengue recebida pelo País possui 757 mil doses, de um lote com 1,32 milhão de doses fornecidas pela farmacêutica. Mais uma remessa com mais de 568 mil doses deve acontecer ainda neste mês.

Situação da dengue no Ceará

Até o momento, foram confirmados 129 casos de dengue no Estado, sendo um valor 90% menor do que no mesmo período do ano passado, quando foram cerca de 245. Em 2023, ao todo, o Ceará teve 14.151 confirmações para a dengue, conforme o boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

O último ano também foi de redução de 62,8% dos casos em relação a 2022, quando 104.611 casos foram confirmados para dengue no Ceará. Os altos casos de dengue em anos anteriores no Ceará, associados ao subtipo 2 da doença, criaram uma imunidade na população.

"Em tese, a população está imunizada contra esses sorotipos e o próximo perfil de suscetibilidade é diferente", resume o secretário executivo de vigilância em saúde da Sesa, Antonio Lima Neto, Tanta.

Antonio Lima Neto Secretário executivo de vigilância em saúde da Sesa, A primeira vacina está restrita à população infantil e adolescente de 10 a 14, conforme recomendou a OMS, sendo uma vacina de duas doses. A vacina do Butantan tem uma dose e tem bons resultados preliminares. Espero que em 2025 já se inicie a produção

A última vez que o subtipo 2 circulou com mais intensidade no Ceará foi em 2021, mas o monitoramento entre as cidades cearenses acontece sem interrupção. "A gente identificou um nível de infestação baixo na maioria dos municípios, até porque não choveu tanto, com menos de 1%, em janeiro”, completa.

Tanta contextualiza que "o mosquito tem uma capacidade enorme de adaptação, é raro, e só sabe viver próximo das pessoas” e, por isso, a vigilância contra o Aedes aegypti não pode baixar.

“Nunca vamos poder deixar de controlar o mosquito, existem várias intervenções de eliminar criadouros e ficar atento a isso, até a responsabilidade do Estado de expandir programas mais inteligentes de controle vetorial”, conclui.