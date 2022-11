Saiba como ficará novo Gonzaguinha de Messejana após reforma de R$ 29 milhões; veja imagens

Após protestos de servidores e impasses na Justiça acerca do fechamento do Hospital Gonzaguinha de Messejana, referência no atendimento público da cidade há mais de 30 anos, a Prefeitura de Fortaleza dará início a uma grande reforma do local. A obra vai custar R$ 29 milhões, o prédio terá parte da sua estrutura demolida e novos espaços serão erguidos no local, que deve ficar pronto apenas em 2024. Segundo o projeto, a unidade passará de 4.545 m² para 6.300 m² de área construída. A assinatura da Ordem de Serviço para dar início à construção do novo Gonzaguinha deverá ser assinada ainda neste mês, mas o local já está sendo preparado para receber as intervenções. A ideia é que nova estrutura tenha setor de diagnóstico, terapia, centro cirúrgico obstétrico, dotado com três salas cirúrgicas e uma sala de recuperação anestésica. Serão criados, ainda, espaços para administração, apoio logístico, farmácia, setor de nutrição e necrotério. Localizado no mesmo terreno, na Avenida Washington Soares, no bairro Messejana, o novo equipamento terá projeto semelhante ao novo Gonzaguinha do José Walter.

As mudanças atendem "ao plano de modernização da rede hospitalar municipal, para dar mais conforto, segurança e qualificar o atendimento materno infantil", conforme detalhou a assessoria da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf). Conforme o engenheiro civil e titular da Seinf, Samuel Dias, explica que a demolição se faz necessária devido ao tempo de construção do antigo prédio. "O edifício tem quase 36 anos. Por ser bastante antigo, ao passar do tempo começamos a ter problemas estruturais que não dão mais para serem consertados através de cuidados paliativos ou pequenas reformas", detalha. Nesta semana estão sendo realizados trabalhos de limpeza e retirada de materiais que possam ser reaproveitados em outras obras. "Posteriormente, começaremos a etapa de escavação para começar a construir a nova estrutura. Esta fase deve começar no início de 2023", antecipa Samuel Dias. Legenda: Referência no pronto atendimento obstétrico, o Gonzaguinha de Messejana foi edificado há 36 anos Foto: Arquivo/Diário do Nordeste



Conforme a Pasta, as novas instalações permitirão aumento dos leitos, de 85 unidades para 109, distribuídos em Urgência Obstétrica (10), Centro de Parto Normal (10) e leitos de internação (89), atendendo ao público infantil e adulto.



Durante o ano de 2022, Gonzaguinha de Messejana realizou uma média de 300 partos por mês. Agora, a unidade, que realiza pronto atendimento obstétrico 24h, ganhará nova estrutura física para qualificar o atendimento materno infantil.

As obras de requalificação e modernização do hospital preveem ainda funcionamento de consultórios médicos, ambulatório e consultórios com serviço social, psicologia e fonoaudiologia, além de sala de ultrassonografia e raio X. Legenda: O novo equipamento passará de 4.545 m² para 6.300 m² de área construída. Foto: Divulgação

Gonzaguinha de Messejana