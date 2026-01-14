Beach Park lança Promoção Residentes do Ceará com ingressos promocionais nas férias

O Beach Park dá a largada da primeira edição da campanha “Residentes do Ceará” do ano, com condições especiais para moradores do estado aproveitarem o Parque Arvorar e o Aqua Park, eleito o segundo melhor parque aquático do mundo e o melhor das Américas pelo Tripadvisor em 2025, com mais flexibilidade e economia.

A ação acontece entre os dias 14 e 27 de janeiro, período que concentra o final das férias escolares e a contagem regressiva para o Carnaval.

Os ingressos adquiridos durante a campanha poderão ser utilizados até 12 de abril de 2026, permitindo que o público local escolha aproveitar logo o acesso durante o mês de janeiro com as férias escolares ou agendar a visita ao longo do primeiro trimestre do ano, incluindo datas estratégicas e feriados como os do Carnaval (14 a 17 de fevereiro), Dia de São José (19 de março), Carta Magna do Ceará (25 de março) e da Semana Santa (29 de março a 05 de abril).

Na campanha, o Parque Arvorar terá ingressos individuais a partir de R$89 no Pix ou em até 10x de R$9,90 no cartão. O ingresso individual do Aqua Park pode ser adquirido a partir de R$179 no Pix ou em até 10x de R$18,90 no cartão de crédito.

Os ingressos promocionais devem ser adquiridos exclusivamente pelo site no link. A quantidade disponível para cada dia pode variar conforme a data escolhida. A remarcação é gratuita, desde que dentro do mesmo período da promoção.

Parque Arvorar traz muita diversão em meio a natureza para os visitantes

O Parque Arvorar combina lazer e contato direto com a natureza, ampliando as opções de entretenimento do destino Beach Park. Localizado também em Aquiraz, o novo parque traz atrações como a Casa do Passarim, uma casa na árvore com quatro andares e vista panorâmica 360 graus; o Arvorão, um circuito de trilhas aéreas repleto de desafios, com escorregadores e passarelas suspensas entre as copas das árvores; e o Redão, um grande redário suspenso, onde a diversão é conseguir se equilibrar.

Além disso, o grande destaque do parque são os três aviários de imersão, uma experiência única onde os visitantes é que entram na “casa” dos animais, em um trajeto monitorado por educadores ambientais, e podem observar de perto diferentes espécies, incluindo algumas ameaçadas de extinção, como a Arara Azul, o Periquito da Cara Suja e a Jandaia Verdadeira.

Aqua Park com atrações para todos os gostos e públicos

Desejado pelas famílias de todo o país, o Aqua Park reúne atrações icônicas e experiências para todas as idades, sendo considerado o segundo melhor parque aquático do planeta. Entre as atrações de destaque, está o Surreal, a mais alta montanha-russa aquática do mundo. Ela conta com 28 metros de altura e uma temática vibrante que celebra o surfe e suas manobras radicais.

Utilizando potentes jatos d’água para impulsionar subidas e descidas únicas, a atração redefine os padrões dos toboáguas ao redor do mundo e promete fortes emoções para quem se aventurar.

Serviço – Campanha Residentes Ceará 2026

Período para compra dos ingressos: de 14 de janeiro a 27 de janeiro

Valores Aqua Park: R$ 179 (pix) ou em 10x de R$ 18,90 (cartão de crédito)

Valores Parque Arvorar: R$ 89 (pix) ou em 10x de R$ 9,90 (cartão de crédito)

Vendas: ingresso.beachpark.com.br

Mais informações: (85) 4012-3030