Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Beach Park lança Promoção Residentes do Ceará com ingressos promocionais nas férias

Os ingressos podem ser utilizados até 12 de abril, sendo válidos para as férias escolares de janeiro e datas como Carnaval e Semana Santa

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Ceará
Beach Park lança Promoção Residentes do Ceará com ingressos promocionais nas férias
Legenda: O Surreal é uma das novas atrações do Aqua Park
Foto: Beach Park / Divulgação

O Beach Park dá a largada da primeira edição da campanha “Residentes do Ceará” do ano, com condições especiais para moradores do estado aproveitarem o Parque Arvorar e o Aqua Park, eleito o segundo melhor parque aquático do mundo e o melhor das Américas pelo Tripadvisor em 2025, com mais flexibilidade e economia.

A ação acontece entre os dias 14 e 27 de janeiro, período que concentra o final das férias escolares e a contagem regressiva para o Carnaval.

Os ingressos adquiridos durante a campanha poderão ser utilizados até 12 de abril de 2026, permitindo que o público local escolha aproveitar logo o acesso durante o mês de janeiro com as férias escolares ou agendar a visita ao longo do primeiro trimestre do ano, incluindo datas estratégicas e feriados como os do Carnaval (14 a 17 de fevereiro), Dia de São José (19 de março), Carta Magna do Ceará (25 de março) e da Semana Santa (29 de março a 05 de abril).

Na campanha, o Parque Arvorar terá ingressos individuais a partir de R$89 no Pix ou em até 10x de R$9,90 no cartão. O ingresso individual do Aqua Park pode ser adquirido a partir de R$179 no Pix ou em até 10x de R$18,90 no cartão de crédito.

Os ingressos promocionais devem ser adquiridos exclusivamente pelo site no link. A quantidade disponível para cada dia pode variar conforme a data escolhida. A remarcação é gratuita, desde que dentro do mesmo período da promoção.

Parque Arvorar traz muita diversão em meio a natureza para os visitantes

O Parque Arvorar combina lazer e contato direto com a natureza, ampliando as opções de entretenimento do destino Beach Park. Localizado também em Aquiraz, o novo parque traz atrações como a Casa do Passarim, uma casa na árvore com quatro andares e vista panorâmica 360 graus; o Arvorão, um circuito de trilhas aéreas repleto de desafios, com escorregadores e passarelas suspensas entre as copas das árvores; e o Redão, um grande redário suspenso, onde a diversão é conseguir se equilibrar.

Além disso, o grande destaque do parque são os três aviários de imersão, uma experiência única onde os visitantes é que entram na “casa” dos animais, em um trajeto monitorado por educadores ambientais, e podem observar de perto diferentes espécies, incluindo algumas ameaçadas de extinção, como a Arara Azul, o Periquito da Cara Suja e a Jandaia Verdadeira.

Aqua Park com atrações para todos os gostos e públicos

Desejado pelas famílias de todo o país, o Aqua Park reúne atrações icônicas e experiências para todas as idades, sendo considerado o segundo melhor parque aquático do planeta. Entre as atrações de destaque, está o Surreal, a mais alta montanha-russa aquática do mundo. Ela conta com 28 metros de altura e uma temática vibrante que celebra o surfe e suas manobras radicais.

Utilizando potentes jatos d’água para impulsionar subidas e descidas únicas, a atração redefine os padrões dos toboáguas ao redor do mundo e promete fortes emoções para quem se aventurar.

Serviço – Campanha Residentes Ceará 2026

Período para compra dos ingressos: de 14 de janeiro a 27 de janeiro
Valores Aqua Park: R$ 179 (pix) ou em 10x de R$ 18,90 (cartão de crédito)
Valores Parque Arvorar: R$ 89 (pix) ou em 10x de R$ 9,90 (cartão de crédito)
Vendas: ingresso.beachpark.com.br
Mais informações: (85) 4012-3030

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Um casal sênior troca um olhar afetuoso à beira-mar, transmitindo cuidado, confiança e bem-estar. A cena reforça a ideia de viver a maturidade com tranquilidade e qualidade de vida.
Ceará

Plano de saúde sem coparticipação traz previsibilidade financeira para quem tem 44+

Modalidade elimina gastos extras a cada consulta ou exame, permitindo um controle financeiro mais claro.

Agência de Conteúdo DN
Há 37 minutos
Beach Park lança Promoção Residentes do Ceará com ingressos promocionais nas férias
Ceará

Beach Park lança Promoção Residentes do Ceará com ingressos promocionais nas férias

Os ingressos podem ser utilizados até 12 de abril, sendo válidos para as férias escolares de janeiro e datas como Carnaval e Semana Santa

Agência de Conteúdo DN
Há 38 minutos
Reunião de trabalhadores com o sindicato de classe nos jardins da Reitoria da UFC, em Fortaleza.
Ceará

Zeladores terceirizados da UFC paralisam atividades por atraso de salários e benefícios

A Universidade instaurou processos administrativos para apurar descumprimentos contratuais pelas empresas terceirizadas.

Gabriela Custódio
13 de Janeiro de 2026
Mulher tem cachorros atacados por pitbull e é agredida pelo dono do animal
Ceará

Mulher tem cachorros atacados por pitbull e é agredida pelo dono do animal

Mulher abriu Boletim de Ocorrência após ter mão lesionada.

João Lima Neto
13 de Janeiro de 2026
Página do Sisu.
Ceará

Sisu 2026: veja como consultar vagas no Ceará

Do total de vagas, 14,2 mil serão ofertadas para o estado.

Redação
13 de Janeiro de 2026
Professora Denise Carvalho, do Laboratório de Genética Médica (Lagem), da Universidade Estadual do Ceará (Uece).
Ceará

Em parceria com a Nasa, Uece usa 'minicérebro' e testa remédio disponível no SUS para Síndrome de Rett

Pesquisa também pode ampliar estudos sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Gabriela Custódio
13 de Janeiro de 2026
Grupo de jovens concentrados em seus telefones celulares, destacando o uso generalizado de dispositivos móveis entre adolescentes em escolas.
Ceará

O que mudou após 1 ano sem celular nas escolas do Ceará

Lei que proíbe uso do aparelho enfrentou resistência, mas teve efeitos sensíveis nas salas de aula.

Theyse Viana
13 de Janeiro de 2026
Veja como é a ‘Paradinha’, espaço de descanso para motoristas e entregadores de app em Fortaleza
Ceará

Veja como é a ‘Paradinha’, espaço de descanso para motoristas e entregadores de app em Fortaleza

Equipamento, inaugurado hoje, oferece banheiros, bebedouros e outras comodidades para o público.

Clarice Nascimento
12 de Janeiro de 2026
Imagem desfocada mostrando a interação próxima entre duas pessoas, com detalhes de cores vivas em suas roupas (azul, branco e vermelho) contra um fundo escuro. Uma mulher adulta segura as mãos de uma estudante fardada em Itatira.
Ceará

Mistério de Itatira: fenômeno causou pânico em escola do Sertão do CE em 2010

Estudantes entraram em transe, mudaram voz e criaram força extrema.

Nicolas Paulino
12 de Janeiro de 2026
Close-up de um mosquito Aedes aegypti picando a pele de uma pessoa, mostrando suas pernas e corpo com listras pretas e brancas. O fundo desfocado da imagem é verde.
Ceará

CE tem menor número de mortes por dengue em 18 anos, mas retorno de vírus gera alerta

Sorotipo 3 voltou a ser registrado após altos registros há 20 anos.

Nicolas Paulino
12 de Janeiro de 2026
Imagem de câmera de segurança registra o momento da colisão.
Ceará

Motociclista morre ao invadir preferencial e bater em ambulância do Samu, no Cariri

A vítima chegou a ser socorrida e levada para um hospital, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

Redação
11 de Janeiro de 2026
Montagem de fotos do padre Ránis Dias celebrando missa. Ele é um homem jovem, branco e de cabelo preto.
Ceará

Padre do Interior do Ceará dispensa taxa de casamento e é elogiado por fiéis

Ránis Dias é o pároco da Igreja de São João Batista, em Uruburetama.

Redação
11 de Janeiro de 2026
Montagem em fundo preto com três círculos em preto e branco mostrando as fotos de três mulheres falecidas em acidente no Ceará: Vitória, sorridente e com cabelo liso de lado; Maria Benoli, idosa com brinco e cabelos escuros; e Sarah, uma jovem de cabelos lisos e óculos.
Ceará

Saiba quem são as vítimas de acidente na BR-020 em Canindé

Três mulheres da mesma família morreram no local.

Redação
11 de Janeiro de 2026
Close-up de mão segurando um celular mostrando na tela o aplicativo CNH do Brasil. Ao fundo, há um carro escuro desfocado.
Ceará

CNH do Brasil: ministro diz que Detran-CE não cumpre lei sobre valor de exames e vai fiscalizar

Juntos, os exames médico e psicológico não devem passar de R$ 180.

Nicolas Paulino
11 de Janeiro de 2026
Vista panorâmica da Praia do Balbino em Cascavel, Ceará, sob um céu azul com nuvens esparsas. Em primeiro plano, uma faixa de areia clara abriga uma barraca rústica de madeira com teto de palha, onde se veem mesas e cadeiras. À esquerda, uma pequena embarcação do tipo jangada está estacionada na areia, enquanto o mar calmo e o horizonte completam o cenário ao fundo.
Ceará

Ceará tem uma das seis primeiras comunidades pesqueiras tradicionais reconhecidas do Brasil

Território passa a integrar o Programa de Reforma Agrária do Incra junto com outras cinco localidades.

Clarice Nascimento
11 de Janeiro de 2026
Acidente na BR-020 deixa ao menos 3 pessoas mortas em Canindé
Ceará

Acidente na BR-020 deixa ao menos 3 pessoas mortas em Canindé

Outras quatro pessoas ficaram feridas com lesões leve.

Redação
11 de Janeiro de 2026
Soldadinho-do-araripe pousado em galho, com cabeça vermelha e plumagem branca.
Ceará

Símbolo do Cariri e ameaçado de extinção, soldadinho-do-araripe ganha unidade de conservação federal

A nova área de proteção, distribuída entre os municípios de Crato, Barbalha e Missão Velha, é administrada pelo ICMBio.

Gabriela Custódio
11 de Janeiro de 2026
Imagem de carro suspenso na Beira-Mar de Fortaleza.
Ceará

Carro fica suspenso em estacionamento privado na Beira-Mar de Fortaleza

Motorista perdeu controle do automóvel ao escorregar pé no freio.

Redação
10 de Janeiro de 2026
Fachada da entrada principal do Parque Zoobotânico de Fortaleza em um dia de céu encoberto. A imagem destaca um grande pórtico com detalhes em azul e vermelho, exibindo o letreiro com o nome do parque e o brasão da Prefeitura de Fortaleza.
Ceará

Com novas espécies, zoológico de Fortaleza inicia adaptação dos animais antes de reabertura

Prefeitura confirma a finalização das obras no equipamento, mas não há data para reinício das visitas

Clarice Nascimento
10 de Janeiro de 2026
Vista de um cenário de destruição pós-incêndio na sucata Chico Alves, com um prédio severamente queimado ao fundo e escombros por toda parte, enquanto pessoas observam a devastação.
Ceará

Casas afetadas por incêndio na sucata Chico Alves seguem interditadas após 16 dias

Obras necessárias para Defesa Civil liberar local estão pendentes, segundo moradores.

Redação
10 de Janeiro de 2026