Saiba como doar alimentos, água potável, roupas e outros donativos para famílias de Aratuba

Uma campanha, comandada pelo Sistema Fecomércio, iniciou, neste sábado (18), arrecadação de alimentos, água potável, roupas, brinquedos e outros donativos para pessoas desalojadas após a tragédia no município de Aratuba, no Maciço de Baturité, que se encontra em situação de calamidade após fortes chuvas no Ceará.

O movimento ocorre em parceria com a Prefeitura de Aratuba e com a secretária da Proteção Social do Ceará, Onélia Santana. Além de Aratuba, outras cidades afetadas pelas precipitações também devem receber o aporte de doações.

Com a campanha, equipes do Mesa Brasil Sesc, maior banco de alimentos do Ceará, foram deslocadas para Aratuba com mantimentos e insumos. Além disso, cada unidade do Sesc e do Senac do Ceará serão transformadas em pontos de coleta de roupas para adultos e crianças, cobertores, brinquedos, alimentos e itens de higiene pessoal.

Dia dedicado

Já na segunda-feira (20), um 'Dia D' de doações está programado, segundo afirmou o presidente do Sistema Fecomércio, Luiz Gastão Bittencourt. A mobilização prevista inclui colaboradores do sistema, mas também deve contar com a adesão da sociedade enquanto persistir a crise.

"Esse é um momento para unirmos forças, orações e vontades para acolher as vítimas e os desabrigados nos diversos municípios. E que Deus possa confortar a todos", se manifestou Bittencourt em posicionamento.

Os interessados em realizar doações aos municípios afetados podem comparecer com os itens citados nas sedes do Sesc e do Senac Ceará, que receberão os donativos e serão responsáveis pelos repasses.

