Rodoviárias de Fortaleza ofertam 77 viagens extras para o feriado de Corpus Christi

Mais de 30 mil passageiros devem movimentar os Terminais Rodoviários de Fortaleza entre os dias 29 de maio e 2 de junho em virtude do feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (30). Os embarques representam um aumento de 11% em relação ao fluxo normal registrado na semana anterior. As empresas de transporte disponibilizarão 77 viagens extras para atender a demanda de passageiros.

Segundo a Coordenadoria de Transporte da Agência Reguladora do Ceará (Arce), haverá neste ano um acréscimo de 2% no número de pessoas que viajarão para alguma cidade do Ceará e de outros estados em relação a 2023. O dia com maior movimentação de passageiros neste ano será o domingo (2), com 7.763 usuários do transporte rodoviário.

Veja também Ceará Fortaleza tem aviso de perigo por chuvas intensas no feriado de Corpus Christi; veja outras cidades Ceará Feriado de Corpus Christi: saiba o que abre e o que fecha nesta quinta-feira (30) no Ceará

De acordo com Newton Fialho, Gerente da Socicam, empresa que administra os Terminais Rodoviários da capital, esses dados podem crescer a depender da demanda. A expectativa é que, nesse período, sejam realizadas 1.589 viagens, entre normais e extras, durante os cinco dias, o que representa um aumento de 5% nas viagens normais.

Destinos mais procurados

Os destinos mais procurados no Ceará são Sobral, Itapipoca, Juazeiro do Norte, Canindé e Quixadá. Já entre os destinos interestaduais estão Recife (PE), Natal (RN), Teresina (PI), João Pessoa (PB) e Mossoró (RN).