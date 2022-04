Rocha que desmoronou passa por nova explosão; não há previsão de desbloqueio da via

Após três dias, o bloco rochoso que desmoronou sobre a rodovia CE-243 passou por nova explosão, neste domingo (24). A medida tem o objetivo de liberar a via, que liga Itapajé a Uruburetama, no interior do Ceará.

No entanto, ainda não há previsão para a conclusão do serviço, segundo a Superintendência de Obras Públicas do Estado (SOP).

A pasta informou que uma equipe está no local desde a última sexta-feira (22) e trabalha para solucionar o problema "o mais rápido possível". Contudo, pelo tamanho da rocha, é necessário um trabalho demorado e cauteloso que impossibilita estabelecer prazo concreto para o término.

A SOP também garantiu que não houve danos à estrutura da rodovia nem foi registrado acidente de trânsito no local.

Legenda: Governo trabalha para desbloquear a via. Ainda não há previsão para a conclusão do processo. Foto: VCRepórter

Veja o momento da nova explosão

Entenda o caso

Na madrugada da última sexta (22), um bloco rochoso desmoronou sobre a rodovia CE-243, que liga o município de Itapajé a Uruburetama. Um trecho da via ficou interditado. Ninguém ficou ferido.

A queda teria sido consequência de um processo erosivo provocado pelas chuvas fortes registradas recentemente.

Legenda: Desmoronamento de rocha em Itapajé bloqueia trecho da rodovia CE-243. Foto: VCRepórter

No dia, condutores relataram enfrentar problemas de trânsito no trecho, na altura da curva do "S", próximo à localidade de Santa Luzia. Somente motocicletas atravessavam o local, e com dificuldade.

