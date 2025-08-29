Diário do Nordeste
Rejuntamix lança circuito de corrida e estreia no calendário esportivo do Ceará

Evento será realizado em Eusébio, com percursos de 5 km e 10 km, e conta com kits para os participantes e premiação em dinheiro para os vencedores

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
(Atualizado às 07:01)
Ceará
Legenda: Luciano Braga e Italo Braga, diretores da Rejuntamix
Foto: Divulgação

A Rejuntamix, marca líder no mercado de argamassas no Norte e Nordeste, anuncia sua estreia no universo esportivo com a realização do Circuito de Corrida Rejuntamix, no próximo domingo (31), no Eusébio. O evento terá percursos oficiais de 5 km e 10 km, com programação que inclui aquecimento às 5h15 e largada pontual às 5h30.

A retirada dos kits será no sábado, 30 de agosto, das 9h às 15h, no Acal Home Center (Av. Washington Soares, 10008). Não haverá entrega de kits no dia da prova. A retirada por terceiros será permitida mediante apresentação de cópia do documento oficial do titular da inscrição. Cada kit é composto por camiseta oficial, número de peito com QR Code e chip de cronometragem. O uso do número será obrigatório durante a corrida, e os resultados ficarão disponíveis digitalmente logo após a prova, por meio da leitura do QR Code.

Segundo Luciano Braga, diretor da Rejuntamix, o projeto nasceu do compromisso da empresa com a valorização das pessoas e da qualidade de vida. “Entendemos que, além de fabricar produtos e viabilizar obras, também é fundamental investir no capital humano. O Circuito Rejuntamix foi pensado para reforçar esse cuidado e ampliar a integração com a comunidade, promovendo saúde e bem-estar”, destaca.

A estrutura do evento contará com pontos de hidratação, suporte médico, guarda-volumes e sinalização completa dos trajetos. Os mapas dos percursos estarão disponíveis nos canais oficiais da marca para consulta antecipada pelos participantes.

A escolha do município de Eusébio e do espaço Alfa como base da corrida teve caráter estratégico. “Buscamos valorizar a região, fomentando ainda mais a prática esportiva local. Teremos premiação em dinheiro para os três primeiros colocados nas categorias de 5 km e 10 km”, acrescenta.

Além de incentivar o esporte e a competição saudável, a iniciativa também reflete as práticas sociais da empresa junto às comunidades onde atua. “Mantemos projetos voltados ao bem-estar, como o ônibus itinerante da saúde, que oferece serviços gratuitos de odontologia e oftalmologia em diversas localidades, complementando o cuidado que já é prestado pelo nosso SESMT”, explica o diretor.

Serviço
Circuito de Corrida Rejuntamix

Data: 31 de agosto
Local de largada: Avenida Atlântico, número 1000 - Coité, Eusébio
Instagram: @Rejuntamix

Ceará

