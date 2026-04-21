Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Regulamentação da profissão de doula garante avanços para profissionais e gestantes

Doulas cearenses destacam benefícios de lei e apontam profissionais da categoria como agentes de combate à violência obstétrica.

Escrito por
Ana Beatriz Caldas beatriz.caldas@svm.com.br
Ceará
Na imagem, uma fotografia em plano médio mostra duas mulheres em um momento de apoio físico e emocional durante o trabalho de parto. À frente, uma mulher de costas e cabelos presos abraça a outra mulher. A mulher que recebe o abraço (possivelmente uma doula) tem pele clara, cabelos cacheados volumosos com luzes douradas e veste uma blusa verde com estampas de folhagens. Ela olha para baixo com uma expressão serena e acolhedora, envolvendo a outra mulher com os braços. Ao fundo, vê-se um espaldar de madeira (escada de alongamento) contra uma parede clara. A iluminação é suave, conferindo um tom íntimo e sensível à cena.
Legenda: Trabalho de doula passou a ser reconhecido como profissão. Na imagem, a doula Carol Bentes durante acompanhamento da gestante Luana Nepomuceno.
Foto: Arquivo pessoal/Roberta Martins.

Vista como fundamental por muitas gestantes e mães, a profissão de doula foi regulamentada em lei após anos de luta da categoria. A mudança permite, entre outras medidas, segurança jurídica para as profissionais responsáveis por fornecer apoio durante a gestação e o parto.

A Lei 15.381/2026 foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) no último dia 9 e garante às doulas entrada em todos os equipamentos de saúde do País, públicos e privados, inclusive em caso de intercorrências e de aborto legal, além da integração dessas profissionais às redes de saúde. 

Doula há mais de uma década e membro da diretoria Associação de Doulas do Ceará (Adoce), Carol Bentes destaca que um dos grandes benefícios da regulamentação é estabelecer para paciente e equipe médica no que a doula pode atuar.

“O papel da doula é um suporte físico e emocional. É um cuidado para que a mulher consiga se sentir segura e ouvida, consiga ter uma experiência de parto muito mais favorável, muito mais satisfatória”, explica Carol.

A especialista difere a função daquela desempenhada pela enfermeira obstétrica: “A ‘parteira’ é a enfermeira obstétrica, que é aquela que vai auscultar, que vai tocar, que vai medir pressão, que vai aparar o bebê, que vai usar técnicas de posicionamento do bebê”, detalha a profissional, ressaltando que as funções são complementares.

Na imagem, retrato de uma mulher de pele clara e sorriso aberto, sentada em uma poltrona bege. Ela tem cabelos cacheados curtos com luzes douradas e usa um batom vermelho vibrante. Veste um vestido magenta sob um quimono estampado com motivos de folhagens coloridas em tons de azul, laranja e amarelo. Suas mãos estão cruzadas sobre o joelho. O ambiente ao fundo tem uma parede cor de terracota, onde estão pendurados um quadro pequeno e um filtro dos sonhos branco. À esquerda, vê-se parte de uma rede de descanso amarela vibrante. A composição transmite uma sensação calorosa e acolhedora.
Legenda: Carol Bentes é doula há 11 anos.
Foto: Arquivo pessoal.

O que muda com a regulamentação?

O texto da lei detalha que, para atuar como doula, é preciso ter diplomas do Ensino Médio e de curso de qualificação profissional específica em doulagem ou exercer a profissão há mais de três anos.

A norma também prevê a orientação e o apoio à gestante com uso de recursos não farmacológicos para alívio da dor e atendimento baseado em evidências científicas atualizadas.

De acordo com doulas ouvidas pelo Diário do Nordeste, a regulamentação traz muitos benefícios para as trabalhadoras e as pacientes e pode marcar o início da discussão de outras pautas importantes, como a possível inclusão das profissionais no Sistema Único de Saúde (SUS).

No atual cenário, as doulas trabalham de forma autônoma, com contratação feita pelas próprias pacientes, sem ligação direta com equipamentos de saúde. A formação também é feita de forma independente, geralmente por outras doulas, coletivos ou associações representativas da categoria. 

Em Fortaleza, equipamentos vinculados à Secretaria Municipal da Saúde (SMS) ainda não oferecem cursos específicos voltados para o ofício. Procurada pela reportagem, a assessoria da Pasta afirmou que isso ocorre porque a secretaria segue as normas do Ministério da Saúde (MS), que ainda não tem recomendações específicas sobre o assunto.

Na imagem, fotografia em plano fechado capturando o momento de um nascimento em ambiente hospitalar. No centro, as mãos enluvadas de um profissional de saúde e as mãos sem luvas de outra pessoa (indicando o apoio da doula ou acompanhante) amparam a cabeça de um recém-nascido, que tem cabelos escuros e úmidos. À direita, uma mulher de máscara cirúrgica azul e roupa verde observa o bebê com atenção. À esquerda, parte do rosto de outro profissional de saúde com óculos e máscara é visível. Ao fundo, a cena é composta por tecidos cirúrgicos verdes e outros profissionais desfocados sob a luz forte do centro cirúrgico. No canto inferior direito, há uma logomarca branca com o nome
Legenda: Doula não atua como técnica, mas como apoio emocional.
Foto: Arquivo pessoal/Roberta Martins.

Formação e acesso em unidades de saúde

A nova legislação determina que, para ser considerada doula profissional, é preciso ter Ensino Médio e curso específico com carga horária mínima de 120 horas. Dessa forma, coletivos, associações e outros espaços com formações na área devem se adequar para que os cursos continuem válidos.

Quem tiver realizado cursos com menos de 120 horas, mas tiver comprovação de atuação na área por pelo menos três anos, pode atuar normalmente. Caso a atuação seja há menos tempo, será preciso fazer cursos complementares.

Veja também

teaser image
Ceará

Caucaia terá nova maternidade com investimento federal de R$ 100 milhões

teaser image
Ceará

Cearense relata vício em ‘Jogo do Tigrinho’ após dívidas e separação: ‘Destruiu minha vida’

Além da exigência de formação com maior carga horária, a regulamentação deve agir no combate à chamada “venda casada” na obstetrícia, conforme a advogada Isabelle Pinheiro, que também é doula e educadora perinatal: “Existem profissionais que atuam como doula e fisioterapeuta no momento do parto, ou como doula e enfermeira, e isso não pode acontecer. Essa lei deixou claro que a doula não faz parte dessa assistência obstétrica enquanto profissional técnica”, destaca.

Na imagem, fotografia em ângulo superior de um momento de pós-parto imediato em um hospital. Uma mulher está deitada, com os olhos fechados e uma expressão de profundo alívio e serenidade, enquanto segura o seu bebê recém-nascido junto ao peito. O bebê, de cabelos escuros, está em contato pele a pele com a mãe. Ao lado, uma profissional de saúde (ou doula) de máscara azul e roupa verde observa a cena com carinho, amparando gentilmente o rosto da mãe com uma das mãos enluvadas. A cena é emoldurada por tecidos cirúrgicos verdes e outros profissionais em segundo plano, focando na conexão emocional entre mãe e filho. No canto inferior direito, há a logomarca
Legenda: Com a lei, doulas tem autorização à sala de parto garantida. Na foto, o parto da paciente Hermínia, acompanhada por Carol.
Foto: Arquivo pessoal/Roberta Martins.

Em Fortaleza, a lei municipal nº 11.098 permite, desde março de 2021, "a presença de doulas durante o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, sempre que solicitadas pela parturiente", nos equipamentos de saúde da Capital, sem confundir com a presença de um acompanhante.

Criada para garantir o acesso das profissionais às gestantes durante a pandemia, por vezes a legislação não era respeitada, segundo Carol Bentes. “A gente já teve muito embate, não com médicos diretamente, mas com hospitais, porque queriam impedir a nossa entrada. Aqui em Fortaleza mesmo ainda há hospitais que impedem a entrada da doula”, conta Carol Bentes.

Com a regulamentação federal, o acesso de doulas nos equipamentos públicos e privados ganha respaldo, destaca a profissional. “Agora a doula pode entrar e pronto, é lei. Pode entrar, faz parte da equipe técnica, da equipe de saúde, e não conta como acompanhante. Está tudo regulamentado. Isso ajuda muito”.

Trabalho da doula segue evidências científicas e inclui combate à violência obstétrica

A necessidade de entender como funcionava esse trabalho de cuidado surgiu para Carol Bentes quando ela tinha 33 anos, ao acompanhar a gestação de uma cunhada que sofreu violência obstétrica no parto.

“Ela era uma mulher branca e com uma condição financeira muito bem estabelecida, e eu era uma mulher negra, sem essa condição financeira muito bem estabelecida. Então pensei: o que aconteceu com ela vai acontecer pior comigo”, lembra. 

Carol tinha desejo de engravidar e decidiu fazer o curso de doula para aprender mais sobre como agir durante o parto, mas se encantou pela possibilidade de proteger outras mulheres em uma hora tão delicada. 

“A doula está aqui para muitas coisas: para o cuidado, mas também para o combate à violência obstétrica. Isso é muito forte. Toda doula é militante, porque a militância faz parte do nosso trabalho. Faz parte da nossa profissão combater essa violência, que é uma violência de gênero”, destaca.

Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgado em 2024 mostra que, entre 2020 e 2023, as vítimas mais frequentes de violência obstétrica foram adolescentes ou mulheres negras com mais de 35 anos, usuárias do SUS e com baixa escolaridade.

Hoje, 11 anos depois da decisão de tornar-se doula, Carol conta que não conseguiu engravidar, mas se encontrou na doulagem – segundo ela, um tipo diferente, mas também especial de exercer o cuidado.

Ao longo da última década, ela dedicou pesquisas de mestrado e doutorado à ciência do parto. Criou um coletivo de doulagem em Fortaleza, a Ciranda Coletivo de Doulas, junto às doulas Flora Terrá e Thamirys Medeiros e à educadora Carolina Trinta, e dedica-se integralmente ao ofício e à consultoria de amamentação.

Na imagem, fotografia colorida de quatro mulheres sorridentes, posando juntas em um ambiente interno acolhedor. Elas estão sentadas próximas umas das outras, transmitindo união e amizade. Da esquerda para a direita: a primeira mulher tem cabelos curtos escuros, usa óculos de armação azul e um vestido longo com estampa geométrica colorida; a segunda tem cabelos ruivos, usa um top preto e calça jeans; a terceira tem cabelos cacheados volumosos, veste um macacão azul royal e um quimono estampado; a quarta mulher tem cabelos cacheados curtos e veste um blazer verde sobre uma roupa laranja. Ao fundo, há um painel de madeira, uma luminária de pé com cúpula laranja à esquerda e parte de um armário planejado à direita. A iluminação é clara e a atmosfera é de celebração e coletividade.
Legenda: O coletivo Ciranda de Doulas é formado por Thamyris Medeiros, Flora Terrá, Carol Bentes e Carolina Trinta, que se revezam nos atendimentos.
Foto: Arquivo pessoal.

Flora Terrá conta que seu chamado para a doulagem também surgiu a partir de reflexões sobre o parir e a maternidade. Em 2015, quando engravidou da primeira filha, encontrou pouco apoio ao tentar se informar sobre parto humanizado com um obstetra, o que mudou assim que contratou uma doula e passou a ser acompanhada por outra médica. 

Sendo acolhida pelas duas profissionais, Flora passou por dois partos tranquilos – primeiro o de Maria Flor, hoje com 10 anos, depois o de Ravi, 8 – e decidiu que gostaria de ajudar a proporcionar isso a outras mulheres. “Foi como se uma luz, um caminho se abrisse, sabe? Pensei: eu quero ser doula”, conta. 

Em 2018, Flora começou a trabalhar como doula voluntária e a acompanhar partos. Depois, passou a atuar de forma independente e também na Ciranda Coletivo de Doulas. Para a profissional, além do cuidado físico, o trabalho se relaciona à saúde mental das gestantes.

“A gente entende que o parto é muito cabeça, ele é muita emoção, ele é muito psíquico. As mulheres ficam mais vulneráveis a adoecimentos psíquicos nesta fase de gestação, puerpério e amamentação”, comenta. “Durante o pré-natal, nas consultas, eu procuro também investigar sobre isso”, completa. 

“´[Ser doula] é se importar verdadeiramente com aquela pessoa. Entender que ela é um mundo, que ela está vivendo coisas pela primeira vez – para mim pode ser a trigésima vez, mas ela é a primeira. Então, eu me importo com aquilo. É cuidar, e cuidado é trabalho”
Flora Terrá
Doula e psicóloga

Na imagem, fotografia em plano médio de uma mulher jovem e sorridente sentada, abraçando duas crianças pequenas no colo. A mulher tem pele clara, cabelos castanhos ondulados e veste uma blusa de tricô verde com detalhes em crochê. À sua frente, no colo, um menino de cabelos castanhos curtos e camiseta estampada olha para a câmera. Ao lado dele, uma menina loira de cabelos cacheados e vestido floral cinza sorri abertamente, com a mão próxima ao rosto. Todos estão posicionados contra uma parede de cor neutra, em um ambiente interno com iluminação suave e quente, transmitindo um momento de carinho e alegria em família.
Legenda: Flora Terrá decidiu se tornar doula após ficar grávida. Na foto, com os filhos Maria Flor e Ravi.
Foto: Arquivo pessoal.

Para Flora, há um interesse crescente no parto humanizado, que acompanha o aumento de discussões sobre os tipos de parto e os direitos reprodutivos das mulheres. Ela destaca a importância, principalmente, de as gestantes não realizarem cesarianas desnecessárias, o que ocorre com frequência pela desinformação e pelo medo do parto normal.

“É natural a gente ter medo de algo que nunca foi vivido e que está no imaginário do brasileiro como uma coisa sofrida. E o parto não é para ser sofrido, se ele for assistido de maneira respeitosa, se a pessoa for apoiada”, explica. “As pessoas têm medo não é do parto, elas têm medo da violência que elas podem sofrer nesse momento”.

A profissional destaca que, apesar de não atuarem de maneira técnica, as doulas possuem formação com base em evidências científicas, justamente para compreender como aliviar a dor e agir corretamente em casos de violência.

“Doulas que se prezem estão sempre se atualizando, fazendo congressos, simpósios, cursos de formação. E um dos pilares da assistência humanizada ao parto é justamente trabalhar com as evidências científicas. A gente não trabalha com achismo, com opinião. É com evidência”, conclui.

Na imagem, fotografia em plano médio de uma cena de trabalho de parto em ambiente domiciliar. À esquerda, uma mulher grávida de pele clara e cabelos castanhos presos está sentada na cama, encostada em travesseiros. Ela usa um top preto e olha para baixo, concentrada, com a barriga à mostra. À direita, outra mulher (possivelmente uma doula) de cabelos ruivos presos por uma tiara preta, está ajoelhada ao lado da cama. Ela olha atentamente para a gestante com uma expressão de suporte e prontidão, segurando um tecido azul próximo às pernas da mulher. O ambiente tem iluminação quente e acolhedora, com móveis de madeira e objetos domésticos ao fundo, transmitindo uma atmosfera de intimidade e cuidado.
Legenda: Doulagem inclui encontros educativos e preparação para o parto. Na foto, a gestante Carolina Martins e Flora Terrá.
Foto: Arquivo pessoal/Camilla Albano.

“Me senti dona de mim, da minha vontade, do meu corpo”

O primeiro parto da pedagoga Jéssica Medeiros, hoje com 37 anos, é memória de dor e insegurança. Ocorrido em um hospital particular de Fortaleza, em 2017, o momento contou com muitas falas e atitudes infelizes, tanto da equipe médica quanto de pessoas próximas a Jéssica, que, assustada e ansiosa, ouviu que estava reagindo de maneira “exagerada” às dores do parto.

Mesmo com o diagnóstico de fibromialgia, doença que causa fadiga e dores intensas, a pedagoga conta que optou por um parto nornal desde o início. No fim da gestação, decidiu contratar uma doula após conversar com a amiga Thamirys, co-fundadora da Ciranda Coletivo de Doulas, mas nem mesmo o apoio da profissional deu conta de amenizar os transtornos do dia.

Na imagem, fotografia em plano médio de uma cena de assistência ao parto em um quarto. No centro, uma mulher grávida está sentada na cama, vestindo um pijama rosa estampado; ela tem os olhos fechados e uma expressão de concentração ou dor durante uma contração. À esquerda, uma mulher de cabelos cacheados (doula) observa a gestante com um sorriso encorajador e acolhedor. À direita, outra profissional de saúde, vestindo uma blusa amarela, está inclinada sobre a cama, utilizando um sonar Doppler para monitorar os batimentos cardíacos do bebê na barriga da gestante. Sobre a colcha floral da cama, veem-se dois celulares e um frasco de álcool em gel. Ao fundo, a decoração inclui um quadro com uma paisagem litorânea e uma televisão desligada.
Legenda: Jéssica em casa com doulas da Ciranda, antes da chegada da segunda filha, Cecília.
Foto: Arquivo pessoal.

“A coitada da doula não tinha espaço para trabalhar”, conta. “Foi um caos”. Após muitas horas, decidiu fazer uma cesárea, que naquele momento era a escolha mais humanizada para o contexto, conta. Guardou as mágoas daquela data, que deveria ser de alegria pela chegada da pequena Olívia, mas não se arrependeu da decisão

Quando engravidou da segunda vez, em 2024, decidiu fazer diferente e contratar uma doula desde o início, já deixando claro para a família e para a equipe médica que suas decisões teriam que ser respeitadas. Contratou os serviços da Ciranda e optou, mais uma vez, pela tentativa do parto normal para receber a caçula, Cecília. 

“Sempre digo que meu segundo parto foi um parto de cura, porque eu tinha essa sensação de que [o primeiro] foi ruim, de que não fui respeitada, de que o atendimento não foi bom, que as pessoas não souberam me acolher, acolher meu medo, acolher minha ansiedade, acolher minha dor. O segundo foi muito diferente”, explica.

As dores que anunciavam a chegada da segunda menina de Jéssica começaram de manhã cedo. Durante o dia, a pedagoga comunicou a intensificação das cólicas e contrações e foi monitorada pela equipe de doulas, que chegaram à casa dela algumas horas depois dos primeiros sinais.

Café, orações, respirações, banho morno e descanso antecederam a ida ao hospital. Apesar de saber que a dor viria em breve, Jéssica se sentia tranquila e segura. “Ter essas mulheres aqui na minha casa foi muito maravilhoso, muito diferente. Vinham as dores, eu reclamava, gemia e depois ria. E elas me diziam que estava tudo bem, me movimentavam, me massageavam”, lembra.

Na imagem, uma fotografia em plano médio, tirada de um ângulo ligeiramente inferior, captura uma família de quatro pessoas em uma pose de
Legenda: Jéssica com as filhas Olívia e Cecília e o marido Allan.
Foto: Arquivo pessoal.

Ao chegar na maternidade, quase parindo, Jéssica se lembra de ter, pela primeira vez, todos os próprios desejos respeitados. Foi amparada pela equipe médica e pela doula e apoiada por elas pariu Cecília no chão, na posição em que se sentia mais confortável. 

“Me senti um bicho, sabe? Uma onça parindo”, ri. “E muito dona de mim, muito dona da minha vontade, do meu corpo, da minha filha. Senti que aquelas profissionais – as enfermeiras, as técnicas, aquela médica, as doulas e a parteira – estavam ali para me deixar parir, para me acompanhar parir e celebrar o meu parto”, lembra.

Ela destaca que o principal sentimento foi o de estar, finalmente, segura. “[Pensei] ‘eu não preciso ter medo, eu não preciso me proteger, eu não preciso me preocupar’. Eu acredito que o diferencial foi esse. Eu me senti bem, me senti forte, senti que eu podia, que eu conseguia sim, que eu conseguiria atravessar aquele momento”, destaca.

Como se tornar doula no Ceará?

Além de abrir caminho para uma atuação profissional segura, a regulamentação do ofício de doula possibilita crescimento no mercado, com discussões que trazem mais segurança jurídica e oportunidades de carreira.

Para Flora Terrá, o mercado de doulagem no Ceará já desponta como promissor, já que há poucas doulas no Estado – são cerca de 50 vinculadas à Adoce – e uma demanda crescente por acompanhamento profissional.

“Tem milhares de pessoas nascendo todo dia, em Fortaleza e principalmente no Ceará, porque a gente precisa de doulas nos interiores e nas outras cidades do Estado”, comenta. “E tem público para todo mundo. Não é para a gente ficar competindo entre si, porque tem público. É um mercado maravilhoso”, afirma.

Atualmente, apesar de não haver um piso salarial, o valor praticado por atendimento – incluindo encontros de educação perinatal e o acompanhamento do parto em si – varia entre R$ 1,5 mil e R$ 2,5 mil. “A gente coloca dentro dessa conta também a disponibilidade. Por exemplo: se eu tenho gestante, eu não posso viajar, eu não posso beber”, cita Flora, que atende cerca de cinco pacientes por mês.

Na imagem, fotografia em plano médio mostrando um momento de cuidado e conexão em ambiente hospitalar. À esquerda, uma profissional de saúde de cabelos claros presos, usando um conjunto azul e luvas cirúrgicas azuis, segura a mão e o antebraço de uma mulher que está deitada na cama à direita. A mulher deitada, vestindo um top preto, olha para a profissional com uma expressão de confiança e serenidade. O ambiente é iluminado e sóbrio, com equipamentos médicos visíveis ao fundo, reforçando a atmosfera de assistência humanizada e acompanhamento durante o trabalho de parto.
Legenda: Isabelle atua como doula desde 2017
Foto: Arquivo pessoal/Camilla Albano.

Segundo Isabelle Pinheiro, esse mercado começou a se solidificar nacionalmente entre os anos 2000 e 2010, junto às discussões sobre a Lei do Acompanhante e métodos não farmacológicos de alívio de dor em sala de parto. 

Além disso, o debate sobre direitos das mulheres e o combate à violência de gênero resultaram num aumento de interesse pela profissão na última década. “Existe uma discussão sobre como a gente pode tornar o parto um momento mais adequado e respeitoso para as mulheres, e as doulas fizeram essa discussão acontecer”, aponta Isabelle.

A doula e advogada destaca que, nos próximos meses, novas discussões podem ampliar os direitos profissionais das doulas. Isso porque a lei prevê, no artigo 6º, que “a doula integrará as redes de atenção à saúde”, o que pode sinalizar uma integração das profissionais ao SUS.

“Isso vai abrir essa discussão para, por exemplo, será que os hospitais passariam então a contratar uma doula? Será que o SUS vai ampliar os cargos, pensando inclusive em incluir a doula na sala de parto?”, questiona.  “São discussões que a gente ainda vai ter e acredito que isso ainda vai chegar a acalorar muito mais essa discussão, mas eu acredito que abre margem para possibilidades”, completa.

Ainda é preciso, no entanto, criar caminhos para a profissionalização dessas doulas além da formação, destaca Isabelle. “Ainda falta do poder público uma orientação do como a gente pode se tornar profissional de fato, para a gente poder entender os nossos direitos, poder ter acesso, por exemplo, a uma consultoria voltada para a questão contábil e até a assessoria jurídica”, ressalta. 

“[No momento] a doula ainda vai precisar se amparar nas associações, vai precisar se amparar com as outras colegas para poder conseguir formalizar melhor o seu trabalho”, conclui.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Na imagem, uma fotografia em plano médio mostra duas mulheres em um momento de apoio físico e emocional durante o trabalho de parto. À frente, uma mulher de costas e cabelos presos abraça a outra mulher. A mulher que recebe o abraço (possivelmente uma doula) tem pele clara, cabelos cacheados volumosos com luzes douradas e veste uma blusa verde com estampas de folhagens. Ela olha para baixo com uma expressão serena e acolhedora, envolvendo a outra mulher com os braços. Ao fundo, vê-se um espaldar de madeira (escada de alongamento) contra uma parede clara. A iluminação é suave, conferindo um tom íntimo e sensível à cena.
Ceará

Regulamentação da profissão de doula garante avanços para profissionais e gestantes

Doulas cearenses destacam benefícios de lei e apontam profissionais da categoria como agentes de combate à violência obstétrica.

Ana Beatriz Caldas
Há 1 hora
Punição para quem maltrata cães e gatos é maior.
Ceará

Como denunciar abandono ou maus-tratos a animais no Ceará?

Pena para agressores pode chegar a cinco anos de detenção.

Ana Beatriz Caldas
Há 2 horas
Montagem mostra os dois pôsteres, do Guns e da Arquidiocese.
Ceará

Arquidiocese rebate pôster de Guns N' Roses para divulgar show em Fortaleza: 'Desrespeito'

Montagem do grupo estadunidense foi considerada como "grotesca".

Redação
20 de Abril de 2026
Foto de homem se protegendo da chuva.
Ceará

103 cidades do CE têm aviso de chuvas intensas até esta terça (21); veja lista

O aviso teve início às 17 horas desta segunda (20) e vale até as 10 horas desta terça-feira (21).

Redação
20 de Abril de 2026
Vista de costas de um jovem sentado em frente a um computador em um ambiente com iluminação quente e amarelada. O monitor exibe uma interface de edição, enquanto a parede ao fundo decorada com quadros completa a atmosfera de trabalho criativo.
Ceará

Mais de 3h sentados: alunos de escolas privadas são mais sedentários que os da rede pública no CE

Quase metade dos jovens passa mais de 3 horas em frente a telas.

Nicolas Paulino
20 de Abril de 2026
Mergulhadores do Corpo de Bombeiros chegaram a realizar buscas em diferentes regiões.
Ceará

Corpo de homem arrastado em canal em Fortaleza é encontrado em Caucaia

Ele foi localizado por mergulhadores a cerca de 4 km do ponto onde desapareceu.

Redação
20 de Abril de 2026
Vídeo mostra jovens escalando sangradouro do Açude Orós
Ceará

Vídeo mostra jovens escalando sangradouro do Açude Orós

Segundo maior reservatório do Ceará voltou a sangrar na última quarta-feira (15).

Redação
19 de Abril de 2026
Chuva em Fortaleza.
Ceará

Vai chover no Dia de Tiradentes no Ceará? Veja previsão para o feriado de 21 de abril

São apontadas chuvas em diferentes regiões.

Redação
19 de Abril de 2026
Pessoa caminha descalça pela rua sob chuva forte, segurando um guarda-chuva preto e usando mochila. Ao fundo, há carros, uma motocicleta e fachadas de comércios, com a pista molhada e a chuva caindo intensamente.
Ceará

Fortaleza registra 123 milímetros de chuva; veja índices no Ceará

A Capital registrou pontos específicos de alagamento.

Redação
19 de Abril de 2026
Vista traseira de uma mulher indígena usando um cocar de penas avermelhadas em uma assembleia ao ar livre. Ela está sentada em uma cadeira de plástico branca diante de uma plateia em uma quadra esportiva.
Ceará

Após 100 anos de negação, veja avanços dos indígenas do CE em demarcação, saúde e segurança

O Dia dos Povos Indígenas é uma data que marca processos de lutas e transformações sociais.

Nicolas Paulino
19 de Abril de 2026
Grupo de pessoas reunidas em evento público, segurando documentos em destaque, diante de um painel com a frase “O governo não para, a saúde avança”.
Ceará

Caucaia terá nova maternidade com investimento federal de R$ 100 milhões

Ordem de serviço para construção do equipamento foi assinada neste sábado (18).

Redação
18 de Abril de 2026
Céu nublado sobre açude com vegetação no interior do Ceará.
Ceará

13 cidades do CE recebem aviso de chuvas intensas até domingo (19); lista

Precipitações devem se concentrar na área leste do Estado.

Redação
18 de Abril de 2026
Peixes morrem em córrego de parque ecológico por descarte irregular de esgoto em Juazeiro
Ceará

Peixes morrem em córrego de parque ecológico por descarte irregular de esgoto em Juazeiro

Área do Parque Ecológico das Timbaúbas, em Juazeiro do Norte, foi interditada.

João Gabriel Tréz
18 de Abril de 2026
Leandro Marques, artista visual, de frente para o seu mural do Guns N' Roses, com destaque para Axl Rose.
Ceará

Artista cearense pinta mural gigante do Guns N' Roses no Castelão, em Fortaleza

Leandro Marques criou a obra visual em dois dias e compartilhou o processo nas redes sociais.

Redação
18 de Abril de 2026
Fotos mostram Assíria Macedo durante gravação de vídeo e um celular acessando o Jogo do Tigrinho.
Ceará

Cearense relata vício em ‘Jogo do Tigrinho’ após dívidas e separação: ‘Destruiu minha vida’

Assíria Macêdo iniciou uma campanha para conseguir tratamento psicológico contra o vício.

Redação
18 de Abril de 2026
Foto da caçamba apreendida pela Agefis durante descarte irregular de entulho.
Ceará

Caçamba é apreendida por descarte irregular de entulho em Fortaleza; veja o que diz a lei

Infração é grave e pode gerar multa de até R$ 32,4 mil.

Redação
18 de Abril de 2026
Uma avenida movimentada corta o bairro da Barra do Ceará, com o fluxo de veículos serpenteando entre casas de telhados cerâmicos alaranjados e galpões industriais. Ao fundo, a densa linha de prédios modernos no horizonte contrasta com a arquitetura horizontal da região em uma perspectiva urbana profunda sob a luz do dia.
Ceará

Tiradentes em Fortaleza: veja o que abre e fecha no feriado da próxima terça (21)

Feriado nacional homenageia a memória de Joaquim José da Silva Xavier, figura central da Inconfidência Mineira.

Redação
18 de Abril de 2026
Vista aérea de uma profissional de saúde usando jaleco, máscara e touca, interagindo com uma criança em uma mesa branca. Ambos manuseiam massinha de modelar e moldes coloridos.
Ceará

Qual o perfil da primeira infância de Fortaleza?

Novo observatório revela dados sobre população de 0 a 6 anos, consolidando dados que podem ser usados para pensar políticas públicas.

Clarice Nascimento e Diego Barbosa
18 de Abril de 2026
Perfil lateral de uma onça-pintada com a boca entreaberta, destacando suas rosetas e olhar atento. O animal está em um ambiente de mata com troncos de árvore ao redor.
Ceará

Quarentenário e dietas: o que é feito no Zoológico de Fortaleza para garantir bem-estar dos animais

O comportamento inadequado de parte da população que visitou o local pode prejudicar a qualidade de vida dos bichos.

Clarice Nascimento
18 de Abril de 2026
Ceará

Precatórios do Fundef: herdeiros de professores podem solicitar o dinheiro a partir de 27 de abril

Esse pagamento é referente a valores retroativos devidos pela União a professores da rede estadual que trabalharam entre 1998 e 2006.

Thatiany Nascimento
17 de Abril de 2026