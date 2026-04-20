É preciso cuidar da saúde mental das adolescentes

A adolescência, que representa uma etapa preciosa enquanto desenvolvimento humano, necessita de suporte de políticas públicas, da família, do grupo social, do suporte institucional educativo, de ações de arte, cultura, esporte e lazer para dar conta de demandas complexas relacionadas temas como: sexualidade, luto pelo corpo infantil, reposicionamento da relação com os pais, construção de uma filosofia de vida, necessidade de encontrar um lugar no mundo, desenvolver um projeto de vida e trabalho, relacionar-se com o grupo, com a natureza, construir um projeto ético, ser capaz de amar, criar e trabalhar.

Essa época da vida representa um marco de desenvolvimento, que tem demandado atenção pelos indicadores relacionados aos impactos das violências e de sofrimento psíquico nos sujeitos.

A Pesquisa Nacional sobre a Saúde do Escolar (PeNSE) referente ao ano de 2024, realizada pelo INEP, IBGE e MEC, revelou dados preocupantes. Houve aumento da frequência de bullying (27% relataram ter sofrido 2 ou mais vezes nos 30 dias anteriores à pesquisa), uso problemático de redes sociais, menos satisfação com a imagem corporal e aumento de violência.

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Os motivos para sofrer bullying relatados pelos adolescentes estão relacionados à aparência do rosto, corpo, cabelo, identidade de gênero ou orientação sexual. Tais dados ressaltam a necessidade de projetos que abordem a diversidade, o respeito, a empatia e auxiliem na construção e fortalecimento da identidade, com repercussões não somente para a escola, mas para as famílias, políticas públicas e para a sociedade.

Outro dado alarmante é o aumento de violência sexual. Entre os 1,1 milhão de adolescentes que relataram relação sexual forçada, o relatório aponta que a maioria tinha 13 anos ou menos quando sofreu a violência. Todas as pesquisas apontam a relação entre violência sexual na adolescência e risco de suicídio, relação com possibilidade de transtornos mentais, uso abusivo de álcool e outras drogas e aumento de violência consigo e com os outros.

Em relação ao sofrimento psíquico, mais de 20% dos adolescentes sentem que a vida não vale a pena ser vivida, se sentem incompreendidos pela família, magoados e intimidados pelos colegas, irritados, nervosos, que ninguém se importa com eles. Além disso, 49% dos adolescentes apresentam níveis elevados de ansiedade. As meninas de 13 a 17 anos apresentam indicadores de saúde mental negativa com percentual de 22% em comparação com 7% dos meninos, quase 3 vezes mais.

Os dados sobre violência sexual, bullying e saúde mental negativa, que incidem principalmente sobre as meninas, não são aleatórios nem casuais, denunciam a necessidade de políticas e projetos específicos que permitam o enfrentamento do patriarcado estrutural, do racismo e das desigualdades e injustiças sociais. Qual o papel da escola e como os projetos pedagógicos contemplam essas questões?

Como a formação de professores e demais profissionais que trabalham com adolescentes está envolvida em práticas intersetoriais e interseccionais? Como os movimentos sociais, a comunidade, os espaços de saúde, assistência social, arte, esporte e cultura podem dialogar para cuidar do fortalecimento da vida, da proteção e da esperança de adolescentes?

Tornam-se necessárias ações que envolvam reflexão sobre sexualidade e enfrentamento à violência em todas as suas dimensões. É preciso cuidar da saúde mental das adolescentes, porque as repercussões desse descaso repercutirão pela vida adulta.

Quando adolescentes questionam o sentido da vida, sofrem violência, não são respeitadas em seus direitos e em seus corpos, não se sentem amparadas e compreendidas, é necessário repensar o projeto social, as práticas pedagógicas, as relações familiares e qual o lugar da adolescência e dos sujeitos em desenvolvimento dentro da sociedade. Os dados revelam a necessidade de ampliação dos cuidados e denunciam o impacto da precariedade dos investimentos relacionados às crianças e adolescentes.