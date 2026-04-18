Peixes morrem em córrego de parque ecológico por descarte irregular de esgoto em Juazeiro
Área do Parque Ecológico das Timbaúbas, em Juazeiro do Norte, foi interditada.
Centenas de peixes foram encontrados mortos nesta sexta-feira (17) em um córrego do Parque Ecológico das Timbaúbas, em Juazeiro do Norte, após a entrada de esgoto bruto na área.
A situação foi identificada pela Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Serviços Públicos (Seamasp) do município e a área foi interditada.
De acordo com o órgão, a contaminação comprometeu a qualidade e reduziu a oxigenação da água, resultando na morte dos peixes. A lagoa maior do parque não foi afetada.
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A secretaria aponta, ainda, que a contaminação do córrego está relacionada “ao descarte irregular de esgoto doméstico por parte da população”.
Avaliação
“A orientação é que os moradores realizem a devida ligação à rede de esgotamento sanitário já existente, evitando que os resíduos sejam direcionados ao parque”, informa a Seamasp.
Análises técnicas estão sendo realizadas em campo por pesquisadores e a Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Juazeiro do Norte está atuando na fiscalização e adoção de medidas cabíveis.
A nota da Seamasp encerra afirmando que o órgão “segue monitorando a situação e reforça o compromisso com a preservação ambiental e a proteção dos recursos naturais do município”.