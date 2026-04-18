Peixes morrem em córrego de parque ecológico por descarte irregular de esgoto em Juazeiro

Centenas de peixes foram encontrados mortos nesta sexta-feira (17) em um córrego do Parque Ecológico das Timbaúbas, em Juazeiro do Norte, após a entrada de esgoto bruto na área.

A situação foi identificada pela Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Serviços Públicos (Seamasp) do município e a área foi interditada.

De acordo com o órgão, a contaminação comprometeu a qualidade e reduziu a oxigenação da água, resultando na morte dos peixes. A lagoa maior do parque não foi afetada.

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A secretaria aponta, ainda, que a contaminação do córrego está relacionada “ao descarte irregular de esgoto doméstico por parte da população”.

Avaliação

“A orientação é que os moradores realizem a devida ligação à rede de esgotamento sanitário já existente, evitando que os resíduos sejam direcionados ao parque”, informa a Seamasp.

Análises técnicas estão sendo realizadas em campo por pesquisadores e a Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Juazeiro do Norte está atuando na fiscalização e adoção de medidas cabíveis.

A nota da Seamasp encerra afirmando que o órgão “segue monitorando a situação e reforça o compromisso com a preservação ambiental e a proteção dos recursos naturais do município”.