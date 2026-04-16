Ciclista é atropelado por motorista alcoolizado na Av. Alberto Craveiro, em Fortaleza

Um ciclista foi atropelado por um motorista alcoolizado enquanto trafegava na ciclovia da Avenida Alberto Craveiro, na madrugada desta quinta-feira (16), em Fortaleza. A vítima foi socorrida em estado grave ao Instituto Doutor José Frota (IJF).

O condutor do veículo trafegava no sentido praia-sertão quando, ao subir o viaduto da Alberto Craveiro, perdeu o controle e subiu a ciclovia, se chocando com o ciclista. O carro acabou parando no sentido inverso da avenida.

Com a força do impacto, a bicicleta ficou retorcida, também no meio da pista contrária.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), que atendeu a ocorrência, o condutor do veículo fez o teste do bafômetro e deu positivo para o consumo de bebida alcoólica. Conforme os agentes, ele conduzia com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) provisória. Não há informações se ele foi detido.

Motorista prestou socorro à vítima

A Polícia Militar do Ceará informou que o motorista permaneceu no local e prestou os primeiros socorros à vítima, que foi atendida em seguida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Não há informações sobre o atual estado de saúde dela.

O Corpo de Bombeiros do Ceará também esteve no local para um trabalho de contenção, após óleo ficar espalhado sobre a pista, decorrente da colisão. Os oficiais espalharam material contendo raspas de madeira para absorver a substância, e evitar assim o deslizamento de veículos.

Um grande engarrafamento se formou na região e durou grande parte da manhã, com duas faixas da avenida no sentido sertão-praia bloqueadas para os trabalhos.