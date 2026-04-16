Detran atende candidatos para CNH Popular em dez cidades do Ceará neste fim de semana; veja quais
Aprovados no processo precisam realizar o agendamento no site oficial do Detran-CE.
O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) realizará, no próximo sábado (18) e no domingo (19), atendimentos dos candidatos aprovados na edição 2025 do programa CNH Popular em dez cidades do Estado.
As cidades que receberão as equipes são: Capistrano, Aratuba, Mulungu, Guaramiranga, Jijoca de Jericoacoara, Cruz, Solonópole, Jaguaretama, Jaguaribara e Alto Santo.
Veja também
Documentos obrigatórios
Para dar início ao processo, os candidatos com inscrição aprovada precisam realizar o agendamento no Centro de Formação de Condutores (autoescola), pelo site oficial do Detran-CE, acessando a “Central de Serviços” e selecionando a opção “Habilitação – CNH Popular”.
Após essa etapa, no dia agendado, o inscrito deve apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de endereço (ou declaração de residência).
Os candidatos deverão comparecer às comissões que o órgão realizará em cada cidade. Na ocasião, serão entregues os cartões do programa a todos os beneficiários.
Veja locais de atendimento:
Todo o processo pode ser acompanhado pelo aplicativo Meu Detran CE, disponível tanto na Apple Store quanto na Play Store.
O Detran informará os próximos municípios que serão atendidos por meio de seu site oficial e de suas redes sociais.