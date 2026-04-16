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Feira de Profissões Unifor 2026 abre inscrições gratuitas em Fortaleza

Evento reúne palestras, oficinas e visitas guiadas para estudantes e pais.

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Ceará
Legenda: Unifor promove evento gratuito voltado à escolha da profissão.
Foto: Ares Soares

Com inscrições gratuitas já abertas, a Feira de Profissões 2026 da Universidade de Fortaleza (Unifor), da Fundação Edson Queiroz, aproxima-se e será realizada nos dias 14 e 15 de maio, das 8h às 17h, no campus da instituição, em Fortaleza. A iniciativa é voltada para estudantes do ensino médio das redes pública e privada do Ceará.

A programação oferece oficinas, palestras, visitas guiadas às instalações da universidade e exposições, proporcionando contato direto com diferentes áreas de formação. A participação é mediante inscrição no site Feira de Profissões Unifor 2026.

Para Rafaela Ponte Lisboa, da Assessoria de Apoio ao Discente da Vice-Reitoria de Ensino de Graduação e Pós-Graduação, a ação auxilia o estudante na escolha consciente de sua carreira. “Mais do que apresentar nossos cursos, o evento visa proporcionar uma experiência prática e imersiva, favorecendo aos visitantes que entendam, na prática, como funcionam diferentes áreas profissionais, conheçam o ambiente universitário antes mesmo de ingressar e visualizem possibilidades reais de futuro acadêmico profissional”, destaca.

Rafaela ainda ressalta a importância da iniciativa. “A Feira de Profissões da Unifor é um evento para quem quer decidir melhor. Participe, pois você pode sair com algo que muitos levam anos para descobrir”, finaliza.

Programação

A edição deste ano, que ocorre das 8 às 17 horas, conta com espaços dedicados aos quatro centros de ciências da Unifor: Centro de Ciências da Comunicação e Gestão (CCG), Centro de Ciências Jurídicas (CCJ), Centro de Ciências da Saúde (CCS) e Centro de Ciências Tecnológicas (CCT). A Unifor oferece palestras, workshops, oficinas, visitas guiadas às instalações da universidade e exposições de equipamentos.

Público-alvo e inscrições

As inscrições são gratuitas e voltadas a estudantes do ensino médio das redes pública e privada e pais interessados. Para garantir presença no evento, basta acessar o link: Feira de Profissões Unifor 2026.

Serviço
Feira de Profissões Unifor 2026
Local: Campus da Universidade de Fortaleza
Data: 14 e 15 de maio
Horário: 8h às 17h
Telefone: (85) 3477.3000
WhatsApp: 85 99246-6625
E-mail: feiradeprofissoes@unifor.br e relacionamento@unifor.br
Inscrições gratuitas: Feira de Profissões Unifor 2026

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