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Incêndio de grandes proporções atinge galpão industrial em Maracanaú

Bombeiros trabalham para conter as chamas desde a noite de quinta-feira (16).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:02)
Ceará

Um galpão industrial foi atingido por um incêndio de grandes proporções, na noite dessa quinta-feira (16), em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. O Corpo de Bombeiros do Ceará foi acionado e segue no trabalho de contenção das chamas, na manhã desta sexta (17). 

Segundo nota da corporação, o fogo teve início em uma fábrica de pallets localizada nas proximidades da rodovia 4º Anel Viário, na região conhecida como Orgulho do Ceará.

Chamas em galpão industrial.
Legenda: Fogo teve início em uma fábrica de pallets localizada nas proximidades da rodovia 4º Anel Viário.
Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros.

Ao chegarem ao local e constatarem o tamanho das chamas, ainda conforme os bombeiros, foi necessário pedir reforço operacional. Até esta manhã, não há confirmação de vítimas.

"As guarnições permanecem empenhadas no combate e no rescaldo, trabalho essencial para eliminação de focos remanescentes e prevenção de reignição", disse o CBMCE.

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