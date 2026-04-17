Incêndio de grandes proporções atinge galpão industrial em Maracanaú
Bombeiros trabalham para conter as chamas desde a noite de quinta-feira (16).
Um galpão industrial foi atingido por um incêndio de grandes proporções, na noite dessa quinta-feira (16), em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. O Corpo de Bombeiros do Ceará foi acionado e segue no trabalho de contenção das chamas, na manhã desta sexta (17).
Segundo nota da corporação, o fogo teve início em uma fábrica de pallets localizada nas proximidades da rodovia 4º Anel Viário, na região conhecida como Orgulho do Ceará.
Ao chegarem ao local e constatarem o tamanho das chamas, ainda conforme os bombeiros, foi necessário pedir reforço operacional. Até esta manhã, não há confirmação de vítimas.
"As guarnições permanecem empenhadas no combate e no rescaldo, trabalho essencial para eliminação de focos remanescentes e prevenção de reignição", disse o CBMCE.