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Cearense relata vício em ‘Jogo do Tigrinho’ após dívidas e separação: ‘Destruiu minha vida’

Assíria Macêdo iniciou uma campanha para consegui tratamento psicológico contra o vício.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Fotos mostram Assíria Macedo durante gravação de vídeo e um celular acessando o Jogo do Tigrinho.
Legenda: Cearense Assíria Macedo fez relato de vício do Jogo do Tigrinho nas redes sociais.
Foto: Reprodução/Redes sociais | Theyse Viana.

O vício no “Jogo do Tigrinho” fez a cearense Assíria Macêdo acumular prejuízos financeiros e familiares, como dívidas e o fim do casamento, além de transtornos mentais. Foi o que ela própria relatou em um vídeo divulgado nas redes sociais. 

Estilista de cílios, Assíria disse que não está conseguindo trabalhar por conta da dívida acumulada com o jogo, que chega a cerca de R$ 50 mil. Ela relatou que o prejuízo já a fez perder bens materiais, como as televisões dos pais e do ex-esposo.

“A pressão psicológica, quem deve agiota sabe, que é muito pesada e eu não estou com psicológico. Eu não tô psicológico para nada. Eu não posso mais ter acesso ao meu celular. Eu sei que eu vou receber vários julgamentos por esse vídeo, isso é fato. Mas antes de vocês julgarem, é uma vida que tá pedindo socorro”, desabafou. 

No vídeo, Assíria comenta que passou a jogar há cerca de quatro anos, registrando “ganhos altíssimos” no início. Com o tempo, ela relata que passou a jogar de maneira compulsória, ao perder o controle das finanças diante do vício.   

“Eu divulgava, eu não tinha controle, se eu tivesse 5.000 na minha conta conta eu jogava em 5.000. Se eu trabalhasse, eu pegava o dinheiro e jogava. Se eu tivesse qualquer quantia, fosse do que for, na minha conta, eu jogava. E isso me destruiu. Destruiu a minha vida, destruiu o meu casamento, destruiu os meus pais. Eu perdi tudo”
Assíria Macêdo

Assíria finaliza o vídeo pedindo ajuda para conseguir um tratamento e sanar as dívidas. “Espero que realmente eu consiga me sair disso, eu consiga viver, eu consiga estar viva, porque eu quero ver minhas filhas crescendo”, ressaltou. 

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Com a repercussão do vídeo, ela já conseguiu apoio para iniciar um acompanhamento psicológico, conforme relatou uma amiga de Assíria, em outra postagem. 

Contudo, os familiares e amigos ainda buscam recursos para colaborar com outras demandas. Por isso, iniciaram uma vaquinha virtual e uma rifa solidária por meio do perfil @assiriamac no Instagram.

“Informamos que, neste momento, Assíria não está com acesso ao celular, para preservar seu emocional, por isso não poderá responder mensagens. Agradecemos a compreensão”, finaliza a legenda da postagem nas redes sociais. 

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