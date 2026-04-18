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Caucaia terá nova maternidade com investimento federal de R$ 100 milhões

Ordem de serviço para construção do equipamento foi assinada neste sábado (18).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Grupo de pessoas reunidas em evento público, segurando documentos em destaque, diante de um painel com a frase “O governo não para, a saúde avança”.
Legenda: Evento contou com a presença do ministro da saúde, Alexandre Padilha, do governador do estado, Elmano de Freitas, e do prefeito de Caucaia, Naumi Amorim.
Foto: Carlos Gibaja/Casa Civil.

A cidade de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, ganhará uma nova maternidade, conforme anunciado pelo governador Elmano de Freitas e pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, na manhã deste sábado (18). O espaço ficará localizado no bairro Pabussu e contará com investimento federal total de mais de R$ 100 milhões.

Ao todo, serão 10 mil m² de área construída, com uma expectativa de dois anos para a finalização das obras. Para os equipamentos, cerca de R$ 53 milhões devem ser disponibilizados.

"Para mim, é motivo de muito orgulho dizer aos caucaienses que, enfim, eles terão uma maternidade à altura que merecem", declarou Padilha durante discurso após assinatura da ordem de serviço para a construção do equipamento.

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Também estiveram presentes no evento a secretária da Saúde do Ceará, Tânia Mara Coelho, o prefeito do Caucaia, Naumi Amorim, e o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães.

Para Elmano, o anúncio configura um dia histórico para o município e moradores dele. "Se tem uma coisa que o povo da Caucaia precisa, é de saúde pública", disse, relembrando também a portaria aprovada pelo ministério para a liberação de R$ 9 milhões destinados à saúde em Caucaia.

"É um impacto enorme. Só de imaginar, a paz e a tranquilidade que as mães vão ter. Ninguém quer acompanhar o nascimento do seu filho com aflição, em um hospital que não tenha estrutura para isso, então é muito importante", reforçou o governador.

Segundo delimitado no anúncio, serão 90 leitos, dez deles de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal.

Além disso, outros 10 leitos serão destinados a recém-nascidos que precisam de cuidados além do berçário, enquanto seis serão destinados para o tratamento de bebês prematuros estáveis.

Novos leitos de UTI neonatal em Fortaleza

Além do anúncio em Caucaia, o ministro também cumpriu agenda do "Agora Tem Especialistas no Ceará" na capital cearense, confirmando a reativação de 10 leitos da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) no Hospital Distrital Gonzaga Mota de Messejana.

Com o objetivo de "ampliar a assistência neonatal da Capital", o investimento deve totalizar R$ 2,7 milhões provenientes da pasta.

A novidade trará para a cidade 20 leitos ativos de UTIN, dez no Gonzaguinha da Messejana e mais dez no Hospital da Mulher.

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