Recém-nascidos internados em UTI fazem ensaio natalino em hospital de Fortaleza; veja fotos

Recém-nascidos internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI Neo) de hospital de Fortaleza foram vestidos com roupas natalinas para uma sessão fotográfica especial, intitulada "Meu Primeiro Natal". Nas imagens, divulgadas nesta semana, os pequenos pacientes posaram com árvore temática, gorros e meias de Papai Noel.

A iniciativa do Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara (HGWA) se inspirou nessa época do ano para registrar os pequenos e tentar trazer um acalento para as mães, que em alguns casos ainda não conseguiram levar os filhos para casa após o nascimento, segundo informações da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) publicadas na última quarta-feira (21).

Legenda: Alguns bebês que participaram da iniciativa nunca chegaram a sair do ambiente hospitalar desde o nascimento Foto: divulgação/Sândalo Costa

Legenda: Ensaio rendeu as primeiras imagens profissionais de alguns dos recém-nascidos Foto: divulgação/Sândalo Costa

José Henry, que completa um mês na próxima terça-feira (27), é um dos pacientes que desde que nasceu conhece somente o ambiente hospitalar. A mãe dele, a agricultora Andressa Silva, de Aratuba, município da região do Maciço de Baturité, relatou que levar as imagens natalinas do recém-nascido para a família, que ainda não pôde conhecê-lo, é uma forma de união.

"Fiquei muito feliz e emocionada. Graças a Deus ele está bem. Vamos passar o Natal aqui, mas pretendo levá-lo bem para casa. Enquanto isso, vou compartilhar as fotos, postar e mostrar o meu milagre, meu guerreirinho”, declarou.

Legenda: Psicóloga da unidade explica que ensaio é uma oportunidade para "guardar recordações, demonstrar o carinho e o amor” Foto: divulgação/Sândalo Costa

Legenda: Pequenos estão intrenados na UTI Neo do Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara Foto: divulgação/Sândalo Costa

A unidade de saúde administrada pelo Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) mantém 24 bebês. Para alguns desses pacientes, o ensaio fotográfico registrou a primeira imagem deles, como explica a psicóloga que acompanha as responsáveis pelos pacientes da UTI Neo, Renata Viana.

“Essas mães sempre tiveram o sonho de ter seus filhos e, infelizmente, precisaram estar em um contexto hospitalar. É um momento de trabalhar essas frustrações, de estar junto dos bebês em uma data especial, porém longe da família. Além disso, é uma oportunidade de guardar recordações, demonstrar o carinho e o amor”, detalha.

Com somente dois meses, a pequena Ana Lívia foi fotografada pela primeira vez ao lado da mãe, que se emocionou. "É muito gratificante vê-la bem, conseguindo fazer essas fotos. Provavelmente passaremos o Natal aqui, mas, em casa ou aqui, o importante é que ela esteja saudável”, disse a agricultora Gisele Maria.

Legenda: A unidade de saúde administrada pelo ISGH mantém 24 bebês Foto: divulgação/Sândalo Costa

Os recém-nascidos foram registrados pelo fotógrafo Sândalo Costa, que pela segunda vez realiza o trabalho voluntariamente. "É o primeiro Natal dessas crianças que estão internadas em uma UTI, e é muito importante guardar essa lembrança", destacou.

