Quinta-feira Santa é feriado? Veja o que funciona no ponto facultativo em Fortaleza em 2023

A Quinta-feira Santa será ponto facultativo no Ceará, conforme decreto do governador Elmano de Freitas (PT). A data celebra o dia em que, conforme a crença cristã, Jesus Cristo teve a última ceia ao lado dos apóstolos.

No Estado, somente a Sexta-feira Santa é considerada feriado. A decisão foi anunciada no Diário Oficial do Estado.

"Fica decretado ponto facultativo, para os servidores/empregados dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual, o expediente do dia 06 de abril de 2023, Quinta-Feira Santa", detalhou.

No entanto, os serviços prestados pela Secretaria da Saúde, Polícia Militar, Polícia Civil, Perícia Forense e pelo Corpo de Bombeiros Militar serão "normalmente assegurados".

Com o ponto facultativo, a suspensão das atividades em empresas privadas é uma decisão de cada uma, já que a dispensa não é obrigatória. Assim, a maior parte dos estabelecimentos terá funcionamento normal, confira lista do que abre e fecha na quinta.

O que funciona nesta quinta-feira (6) no Ceará

Escolas

O Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Ceará (Sinepe) detalhou que as escolas particulares no Ceará não vão ter aula na quinta, nem na sexta-feira (7). Assim, os estudantes vão ter um longo feriado, com início na quinta e término no domingo (23).

Já as escolas pública terão ponto facultativo. Assim, não haverá aulas de quinta até domingo (10).

Bancos e Correios

O Sindicato dos Bancários informou que as agências bancárias terão expediente normal, nesta quinta-feira (6).

Além disso, as agências dos Correios também terão funcionamento normal durante a quinta. No entanto, elas estarão fechadas e não haverá atendimento nas agências dos Correios, na sexta-feira (7).

Defensoria Pública

A Defensoria Pública terá ponto facultativo aos defensores públicos, servidores, colaboradores e estagiários da instituição em todo o expediente na quinta (6). Já na Sexta-feira da Paixão (7) será feriado na Instituição.

Contudo, entre os dias 6 a 9 de abril, defensores públicos, atuantes em todo o Estado, trabalharão em esquema de plantão para atender os casos mais urgentes relacionados às áreas de infância e juventude, saúde e criminal.

Em Fortaleza e no Interior, o plantão para ocorrências criminais será de 8h às 14h em todos os dias do feriado.

Farmácias

A Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) apontou que a expectativa é que todas tenham funcionamento normal, mas a decisão de abrir ou fechar pode variar a depender do estabelecimento.

Hemoce

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) terá funcionamento normal na quinta, mas contará com alterações na sexta-feira e no final de semana.

Enel

A Enel informou que terá funcionamento normal na quinta-feira (6). A distribuidora manterá as equipes operacionais atuando normalmente durante todos os dias do feriado, Sexta-Feira Santa, Sábado de Aleluia e Domingo de Páscoa.

Cagece

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) funcionará em regime de plantão na quinta-feira (6) para manutenção das redes de água e esgoto em Fortaleza e no interior do Estado.

No entanto, as lojas de atendimento terão funcionamento normal na quinta.