Quem é a primeira mulher a comandar o Quartel do Comando Geral da PCME?

Antes tenente-coronel, Vanesca Francisca Lopes de Sousa entrou para a história na última quarta-feira (8), data em que se celebra o Dia da Mulher, quando tornou-se a primeira mulher a ossumir o comando do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Ceará (QCG).

Para chegar à posição, a agente não trilhou um caminho fácil: começando sua jornada dentro da polícia em fevereiro de 1995, período em que o machismo e a misoginia eram ainda mais presentes e normalizados pela sociedade, Vanesca precisou construir uma carreira sólida.

JORNADA

Em seu currículo, diversos cursos da área militar podem ser destacados, desde “Manuseio Técnico e Psicológico de Armas Letais” à especialização em “Altos Estudos de Segurança Pública e Brigada de Incêndio”. Vanesca ainda conta com formações que a ajudarão na nova empreitada, como “Segurança de Autoridades” e “Aperfeiçoamento de Oficiais”.

Ao longo dos últimos 28 anos, em que dedicou seus dias à segurança da população cearense, a oficial foi condecorada com as medalhas José Moreira da Rocha, José Martiniano de Alencar, Desembargador Moreira e Machadinha Simbólica. Os símbolos são uma forma de reconhecer e valorizar a dedicação da agente em suas funções.

A policial também foi homenageada com as barretas de Ensino e Instrução, e de Mérito Policial.

NOVA EMPREITADA

Após a extensa caminhada, Vanesca chegou ao “topo da montanha”, e, durante a solenidade de oficialização do novo cargo, falou sobre “o que vê lá de cima”.

“Tenho ciência da responsabilidade e do grande desafio que é ser a primeira mulher da corporação à assumir o comando do Quartel do Comando Geral” disse

Para o futuro, ela mostrou-se otimista, e declarou que seu principal objetivo é servir, tanto os agentes quanto a sociedade, da melhor maneira possível. Para a oficial, é crucial que todos se sintam acolhidos e bem recebidos pela instituição.

No entanto, antes de implementar qualquer mudança através da nova posição, Vanesca já parece ter colocado seus planos em prática: nos comentários da publicação feita pela PM-CE, em que a corporação anuncia a novidade, diversos perfis falaram sobre a empatia e competência da oficial.

“No CPM, sempre demonstrou empatia, leveza e atenção. Espero que assim seja na nova empreitada” escreveu um dos usuários.

Vários outros ex-alunos do Colégio Policial Militar (CPM) e colegas da agente também deixaram suas felicitações, afirmando estar orgulhosos e confiantes de que Vanesca terá sucesso na nova empreitada.

“Alunos e ex-alunos do CPM, que tiveram o prazer de conviver com ela, certamente estão super orgulhosos. Ela sempre foi um exemplo” publicou outro perfil.

Agora, Vanesca Lopes deixará de ser um modelo apenas para seus alunos, e se tornará um exemplo para milhares de meninas cearenses, inspirando-as a marchar pelo o que lhes é de direito, assim como tantas mulheres fizeram no dia 8 de março.