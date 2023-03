O que aconteceu no dia 8 de março? Entenda como surgiu o Dia da Mulher

O 8 de março foi oficializado como Dia Internacional das Mulheres pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1975, mas a origem da escolha do dia remonta a fatos históricos que aconteceram antes dessa data.

Celebrada em boa parte do mundo, atualmente, a ocasião é um dia para reivindicar medidas que garantam a igualdade de gênero — conceito que prega que homens e mulheres devem possuir equidade de oportunidades — e é marcada por manifestações em vários locais.

No Brasil, a versão mais difundida sobre a origem do 8 de março é o incêndio ocorrido na fábrica de artigos têxteis Triangle Shirtwaist Company, em Nova York, Estados Unidos, que provocou a morte de 146 operários, sendo 125 deles mulheres, em 25 de março de 1911. A tragédia revelou as más condições de trabalho enfrentada por funcionárias femininas na época da Revolução Industrial. As informações são da BBC.

No entanto, existem registros que indicam que, antes desse episódio, aconteceram outros fatos em que mulheres reivindicaram que causas femininas fossem incluídas em movimentos de luta de trabalhadores.

Primeiros 'Dias das Mulheres'

Antes da oficialização da ONU, 1975, outros países chegaram a comemorar o "Dia da Mulher", mas em datas diferentes do 8 de março.

O primeiro deles teria sido celebrado nos Estados Unidos, em 26 de fevereiro de 1909, quando cerca de 15 mil mulheres se reuniram nas ruas de Nova York e marcharam por melhores condições de trabalho.

Na época, jornadas de trabalhos de 16h por dia, seis dias por semana que, às vezes, incluíam os domingos, eram comuns. Na passeata, foi comemorado pela primeira vez o "Dia Nacional da Mulher".

Legenda: Data é comemorada em diversos países do mundo Foto: ABDELHAK SENNA / AFP

Apesar do pioneirismo do continente americano, em agosto do ano seguinte, a Europa assistiu ao movimento em prol das mulheres crescer quando a alemã Clara Zetkin propôs, em reunião da Segunda Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, a instalação de uma jornada de manifestações de defesa das causas femininas.

A situação da mulher era muito diferente e pior que a dos homens nas questões trabalhistas daquela época", explicou a socióloga Eva Blay à BBC.

Conforme os registros históricos, a proposta de Zetkin previa uma jornada de protestos pela igualdade de direitos, mas sem determinar uma data comemorativa. No entanto, o primeiro dia oficial da mulher comemorado na Europa foi em 19 de março de 1911.

O 8 de março acabou prevalecendo no continente após a onda de manifestações contra a fome e a Primeira Guerra Mundial que dominaram a Rússia em 1917, provocando à Revolução Russa.

A data ficou marcada após um grupo de funcionárias ir às ruas em um desses protestos em 23 de fevereiro, pelo antigo calendário russo — 8 de março no calendário gregoriano, adotado pelos soviéticos em 1918 e pela maioria dos países do mundo.

Após a Revolução Russa, o dia foi oficializado entre os soviéticos como a celebração da "mulher heroica e trabalhadora".