Quando volta a água em Fortaleza? Abastecimento foi afetado por obra da Cagece

Após obra da Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece) afetar o abastecimento de água em bairros de Fortaleza e da Região Metropolitana entre terça (24) e quarta-feira (25), ao menos cinco bairros da Capital seguem com o fornecimento interrompido, nesta sexta-feira (27).

A previsão da companhia é que serviço seja normalizado até domingo (29).

A interrupção, que começou às 22h de terça, deveria se estender apenas até o dia seguinte, quando a obra terminou. No entanto, o abastecimento ainda não retornou às torneiras de localidades como Cidade 2000, São João do Tauape, Monte Castelo, Varjota e Jardim Cearense.

Moradores reclamam que alguns bairros afetados não estavam na lista inicialmente divulgada pela Cagece e, assim, eles não puderam se programar para a falta d'água.

A companhia corrigiu a listagem depois e informou que, na Capital, os bairros atingidos pela obra foram: Moura Brasil, Jacarecanga, Centro, Farias Brito, José Bonifácio, Benfica, Fátima, Parreão, Vila União, Aeroporto, Dias Mecêdo, Praia de Iracema, Meireles, Aldeota, Joaquim Távora, Dionísio Torres, São João do Tauape, Alto da Balança, Aerolândia, Jardim das Oliveiras, Cidade dos Funcionários, Cajazeiras, Mucuripe, Varjota, Cocó, Guararapes, Salinas, Engenheiro Luciano Cavalcante, Parque Manibura, Cambeba, José de Alencar, Curió, Cais do Porto, Vicente Pinzon, Papicu, Cidade 2000, Dunas, Edson Queiroz, Sapiranga, Lagoa Redonda, Praia do Futuro 1, Praia do Futuro 2 e Sabiaguaba.

Nas redes sociais, moradores indicam que a situação vem atrapalhando tarefas cotidianas essenciais: “Hoje, cheguei em casa e, depois de quase 10 horas de trabalho, surpresa: tive que tomar banho com apenas um balde d’água”, escreveu um usuário.

Em publicação no site da companhia, a Cagece afirmou que a obra foi finalizada na quarta, como previsto, e o fornecimento deveria ser normalizado em até 24h.

O QUE DIZ A CAGECE

Em nota ao Diário do Nordeste, a Cagece informou que, como o sistema funciona por pressão, o equilíbrio total da rede de abastecimento poderá ocorrer em até 48 horas, contadas a partir desta sexta-feira, em pontos mais altos ou mais distantes da estação de tratamento.

Durante a suspensão do abastecimento, a Cagece orienta a população que a água reservada seja consumida com moderação, privilegiando o consumo humano e as atividades essenciais.

Para dúvidas ou informações, a Cagece orienta o contato pela Central de Atendimento (0800-275-0195), o aplicativo Cagece APP (disponível para Android e iOS) ou pela atendente virtual Gesse no portal da Cagece.

OBRA

Iniciada na terça-feira, a obra realizada pela Cagece inseriu uma segunda linha da adutora Ancuri, o que garantirá que as futuras manutenções no sistema não necessitem de paralisação do abastecimento. Além disso, a companhia também efetuou melhorias operacionais na Estação de Tratamento Gavião e em diversos ramais de água da Capital.