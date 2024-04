Pronto Atendimento Virtual Pediátrico registra alta de 66% na Unimed Fortaleza

Mesmo com o fim do isolamento imposto pela pandemia de Covid-19, a telemedicina continua aumentando o seu número de usuários. Com a alta incidência de doenças sazonais como, gripe, dengue, diarreias e outras, muitas pessoas evitam sair de casa por receio de contaminação ou por dificuldades de locomoção. Isso resultou em um aumento da procura pelo atendimento virtual, principalmente para as crianças, em unidades particulares de saúde da Capital cearense. A Unimed Fortaleza, por exemplo, registrou, em 2023, um crescimento de 66% na demanda pelo serviço, em relação ao ano anterior.

Em 2022, foram realizadas 11.508 teleconsultas pela operadora. Já em 2023, esse número subiu para 19.152. Diante desse cenário, a empresa estendeu o horário de seu Pronto Atendimento Virtual para 7h às 21h, todos os dias. Além do corpo médico, o serviço conta, ainda, com uma equipe de especialistas em inovação e tecnologia para promover a melhor experiência aos clientes e profissionais.

A busca por pronto atendimento presencial é indicada em casos mais graves como intensa dificuldade de respirar, febre alta, confusão mental, fraqueza ou dormência, sangramentos, traumas ou dores no peito. De acordo com a Dra. Danielle Queiroz, coordenadora de Telessaúde da Unimed Fortaleza, em situações de sintomas leves a moderados, é recomendável evitar a ida às unidades de saúde e optar pelas consultas virtuais.

“A principal vantagem é a segurança do paciente, que pode ser assistido no conforto de sua casa, evitando, assim, exposição a ambientes hospitalares de emergência. E da mesma forma que ocorre com o atendimento presencial, é possível obter prescrições médicas, atestados e encaminhamentos para exames, se necessário”, explica a médica.

Atendimento infantil

Em época de chuvas e clima instável, Danielle indica marcar a teleconsulta em casos em que as crianças apresentem sintomas leves ou moderados como dor de garganta, dor de ouvido, diarreia, vômitos, dor de cabeça, perda de apetite, dores abdominais, no corpo ou nas articulações, dor ao urinar e manchas na pele

Com funcionamento diário, das 7h às 21h, o serviço pode ser utilizado por clientes a partir dos 18 anos que estejam com sintomas leves ou moderados para qualquer doença. No caso do atendimento pediátrico, os pais ou responsáveis devem acompanhar os menores de idade durante a consulta.

Para ter acesso ao Pronto Atendimento Virtual é necessário baixar o aplicativo “Cliente Unimed Fortaleza”. Se houver mais de um dependente no plano, é preciso acessar o perfil de quem será atendido. Para isso, clique no ícone de usuário no canto superior direito da tela de início, selecione a opção “Mudar perfil”, escolha o nome do paciente, vá na aba “Consultas virtuais” e clique em “Pronto Atendimento”.

Confira os sintomas considerados leves e moderados, no caso de teleconsulta para crianças.

● Dor de garganta;

● Dor de ouvido;

● Dor de cabeça;

● Diarreia, vômitos e/ou náuseas (inferior a 8 episódios por dia);

● Dor no corpo e nas articulações;

● Perda de apetite;

● Dor abdominal leve;

● Manchas na pele;

● Dor ou dificuldade para urinar.

Casos com sintomas graves e persistentes que devem ser direcionados ao atendimento presencial:

Confusão mental;

Agitação psicomotora;

Inconsciência (não responde a estímulo verbal);

Intensa dificuldade de respirar;

Ausência ou grande redução de urina nas últimas 24h;

Boca torta;

Dificuldade de andar de início súbito ou incoordenação de início súbito;

Fraqueza ou dormência súbitas em um lado do corpo;

Dificuldade súbita para enxergar com um ou ambos os olhos;

Dor no peito: em ardência e/ou fisgada e/ou em aperto e/ou irradiação para membro superior esquerdo, costas ou mandíbula;

Febre alta, febre por mais de 3 dias ou retorno da febre após 48h febril;

Vômito ou diarreia acima de 8 episódios por dia;

Sangramentos;

Falta de ar;

Forte dor de cabeça ou abdominal;

Traumas (cortes que necessitam de suturas, quedas, entre outros).

Serviço:

Pronto Atendimento Virtual Unimed Fortaleza

App “Cliente Unimed Fortaleza” disponível para Android e IOS

Mais informações: www.unimedfortaleza.com.br