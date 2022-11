Projeto Terra de Sabidos contará histórias inspiradoras de alunos cearenses

No último mês de setembro, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) divulgou dados referentes ao ensino brasileiro. Dentre as 10 escolas mais bem avaliadas do 1º ao 5º ano, todas estão localizadas no Ceará. A maior nota foi no município de Massapê, na Escola de Ensino Fundamental Francisca Diogo Gomes, com 9,9 no índice.

Com uma rede de ensino que segue se destacando em nível nacional, o Ceará conta com inúmeras histórias de superação de jovens com bons resultados em diferentes áreas do ensino.

Em busca de apresentar relatos inspiradores dos estudantes do estado, o Sistema Verdes Mares (SVM), a partir do mês de dezembro, realizará o projeto Terra de Sabidos. Em 10 episódios, alunos da rede pública municipal de Fortaleza e de cidades do interior, nos níveis fundamental e médio, contarão suas histórias e os resultados obtidos em olimpíadas escolares.

Os relatos serão transformados em episódios desenvolvidos para o canal do Youtube do Diário do Nordeste. Um capítulo final com os principais destaques de cada aluno também estará na programação.

Como forma de mostrar as diferentes realidades em cada região do Ceará, o Terra de Sabidos irá contemplar alunos da Capital e de cidades do interior do estado, como Pindoretama, Aquiraz, Granja, Iracema e Sobral.

“Vamos contar as trajetórias desses jovens. Cada medalha em cada uma das olimpíadas traz um contexto particular. Vamos entrevistar colegas, professores e famílias, conhecer e entender a realidade de cada um dos personagens envolvidos”, explica Tayro Mendonça, Gerente de Planejamento e Gestão do SVM.

O projeto Terra de Sabidos conta com apoio da Prefeitura de Fortaleza e patrocínio da Assembleia Legislativa do Ceará.