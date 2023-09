Programação da 78ª Vaquejada de Itapebussu reúne disputa, cavalgada e atrações culturais; saiba mais

Com o tema "Onde as gerações se encontram e a história continua", a 78ª edição da Vaquejada de Itapebussu acontece de 20 a 24 de setembro, no Parque Novilha de Prata, em Maranguape. Em 2023, o evento oferece uma premiação estimada em mais de R$ 140 mil, distribuída em sete categorias competitivas, que vão desde os profissionais experientes até os promissores competidores mirins.

Na programação, que inicia na quarta-feira (20), a festa começa com uma procissão, seguida de uma cavalgada com os vaqueiros encourados e a missa do vaqueiro, além de competições e atrações culturais.

Na quinta-feira (21), a programação é dedicada às raízes e tradições da vaquejada. Já na sexta-feira (22), além das competições, o público será embalado ao som de Yury Pressão, Alazim Coreano e Kaka & Pedrinho.

O sábado (23) é marcado pela escolha dos melhores competidores para a grande final das categorias. No palco, shows de Lagosta, Zé Cantor e Forró Real animam o público.

Domingo (24) é o dia do encerramento do evento e da consagração dos vaqueiros. Os finalistas se enfrentam em uma batalha pelo prêmio final, que será seguido pelos shows de Lazzaro Gamma e Tiago Vaqueiro.

Daniel Sidrim, idealizador do evento, prevê que a 78ª edição movimentará mais de R$ 1,5 milhão e vai gerar mais de mil empregos diretos e indiretos.

Programação cultural

Quarta (20)

Procissão

Cavalgada

Missa do vaqueiro

Atrações culturais

Quinta (21)

Atrações Culturais

Sexta (22)

Yury Pressão

Alazim Coreano

Kaka & Pedrinho

Sábado (23)

Lagosta

Zé Cantor

Forró Real

Domingo (24)

Lazzaro Gamma

Tiago Vaqueiro

Programação da competição

Quarta (20)

8h Classificação Profissional;

Em seguida, classificação Aspirante, Amador, Feminino, Derby e Mirim.

Quinta (21)

8h Classificação Profissional;

Em seguida, classificação Aspirante, Amador, Feminino, Derby e Mirim.

Sexta (22)

8h Classificação Profissional;

Em seguida, classificação Aspirante, Amador, Feminino, Derby e Mirim;

Em seguida, a Tropa Aspirante.

Sábado (23)

8h Classificação Aspirante, Amador, Feminino e Mirim;

Dependendo do horário que terminar a classificação, já ponderar começar a disputa do Super Derby.

Domingo (24)

Disputas;

Feminino;

Mirim;

Aspirante;

Amador;

Profissional.

Exposição

O evento também oferece uma exposição sobre a história de Itapebussu, organizada por representantes das instituições de ensino, escolas e o Centro de Educação Infantil (CEIs) juntamente com o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e o Projeto Ensinando a Viver (PEV), da Igreja Assembleia de Deus, em comemoração aos 141 anos do distrito.

Os visitantes terão a oportunidade de explorar uma coleção de objetos representativos, incluindo troféus e imagens que contam a evolução e os momentos marcantes da Vaquejada de Itapebussu.

A exposição será aberta ao público durante a vaquejada. O evento terá acessibilidade de cadeirantes, pessoas com deficiência física e idosos acima de 75 anos, com disponibilidade de translado no Parque.

Solidariedade

Na sexta-feira (22), para ter acesso ao Parque Novilha de Prata, os visitantes serão convidados a contribuir com 2kg de alimentos não perecíveis para doação. A iniciativa tem como objetivo beneficiar a campanha Ceará Sem Fome, a Comunidade Carente de Itapebussu e a Paróquia de São Miguel Arcanjo de Itapebussu, composta por 44 comunidades.

"A Vaquejada de Itapebussu está honrada em unir tradição e solidariedade em prol de uma causa tão nobre", afirma Daniel Sidrim. "Acreditamos no poder da comunidade em fazer a diferença e estamos confiantes de que esta ação irá proporcionar apoio significativo para aqueles que mais precisam", conclui.

Serviço

78ª Vaquejada de Itapebussu

20 a 24 de setembro

Parque Novilha de Prata, em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza

Quarta, quinta e domingo: entrada gratuita

Sexta: 2kg de alimento

Sábado: R$30 a R$200 - Compra de ingressos