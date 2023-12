Primeira miss a usar maiô em concurso de beleza na história do Ceará morre aos 84 anos

A primeira miss eleita de Sobral, Zeliza Moraes de Andrade, morreu aos 84 anos, na última terça-feira (26), em Fortaleza. Além do título de vencedora, ela foi pioneira na história do Ceará ao usar um maiô durante o ensaio fotográfico do concurso. O óbito foi causado por complicações de um câncer de pulmão com metástase.

O sepultamento ocorre nesta quarta-feira (27). A cerimônia será restrita a familiares e amigos.

Zeliza foi a primeira miss na história do Estado a usar um maiô durante o ensaio fotográfico do concurso de beleza, em 1956. Na época, a utilização do traje de banho foi considerada um escândalo e quase levou a então jovem de 17 anos a ser expulsa do Colégio Sant'Ana. No entanto, após pedido de amigos e familiares, a instituição de ensino reconsiderou a decisão.

Viúva há cinco meses, a ex-miss foi casada por 63 anos com o engenheiro químico e ex-presidente da Companhia de Desenvolvimento do Ceará (Codece), atual Adece, Francisco Marinho de Andrade.

Zeliza deixa quatro filhos, sete netos e dois bisnetos.