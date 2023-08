Primeira Igreja Batista de Fortaleza abre inscrições para congresso 'O Fascinante Jesus'

A Primeira Igreja Batista de Fortaleza abriu inscrições para o congresso “O Fascinante Jesus”, que será realizado no Centro de Eventos do Ceará, nos dias 11 e 12 de agosto deste ano. O evento, em comemoração aos 93 anos da igreja, receberá Neto Zampier, sobrevivente da queda do avião da Chapecoense, entre os palestrantes.

O zagueiro ficou conhecido internacionalmente depois de sobreviver ao acidente de avião que deixou 71 pessoas mortas em 2016. A aeronave caiu próximo de Medellín, na Colômbia, quando levava a delegação da Chapecoense para disputar a final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. Ao sobreviver, Neto reuniu a força necessária através da fé para superar o processo longo e doloroso de recuperação.



Também está entre o grupo de cinco palestrantes do evento o especialista em arqueologia bíblica, Rodrigo Silva. Doutor em teologia clássica pela USP, com pós-doutorado nos Estados Unidos pela Andrews University, Rodrigo Silva, além da pujante carreira acadêmica, é consultor histórico de novelas bíblicas e possuí intensa atuação nas redes sociais.

No YouTube, o canal Rodrigo Silva Arqueologia conta com mais de dois milhões e trezentos mil inscritos, com vídeos que ultrapassaram 130 milhões de visualizações. Além dos perfis no Facebook e Instagram, que somam mais de sete milhões de seguidores.

Ebenezer Bittencourt, Israel Belo Azevedo, Raphael Abdalla são os outros palestrantes que apresentarão no congresso os diferentes aspectos da vida de Jesus: Líder global, Deus, Servo, Homem e Libertador.

O evento de celebração dos 93 anos da Primeira Igreja Batista de Fortaleza contará ainda com apresentações dos consolidados nomes da música gospel, como: Vineyard Music Brasil, grupo autor de músicas que estão entre as mais tocadas nas igrejas evangélicas brasileiras e Alexandre Magnani, cantor que segue em carreira solo após passagem como guitarrista na banda Salluz, do indicado ao Grammy Latino, Paulo César Baruk.

Serviço

Congresso: O Fascinante Jesus

O Fascinante Jesus Data e Horário: 11/08 a partir das 20h e 12/08 a partir das 9h00 (dia inteiro).

11/08 a partir das 20h e 12/08 a partir das 9h00 (dia inteiro). Local: Centro de Eventos de Fortaleza, Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz, Fortaleza – CE.

Centro de Eventos de Fortaleza, Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz, Fortaleza – CE. Ingressos individuais ou em grupo.

Contatos com a imprensa: Espíndola Comunicação (85) 98226-7090 / (11) 91717-7090 WhatsApp

Sobre a Primeira Igreja Batista de Fortaleza (PIB)

A Primeira Igreja Batista de Fortaleza, localizada na rua Silvia Paulet, nº 1111, Aldeota, em Fortaleza, foi fundada em 10 de agosto de 1930. Ao longo de nove décadas, a PIB tem dedicado esforços na proclamação do Evangelho, formação de discípulos e no serviço à sociedade, através de ações sociais.

Na assistência social a igreja mantém a 26 anos a Associação Parque do Cocó, onde atende 90 famílias carentes da “Comunidade do Trilho”. A associação oferece apoio à educação pré-escolar para crianças de três a sete anos de idade. As crianças maiores, entre oito a 14 anos, recebem reforço escolar, além de aulas de informática, música e atividades recreativas.

A PIB também é uma das mantenedoras do Lar Davis, instituição que acolhe crianças em situação de vulnerabilidade social. A instituição, fundada pelos americanos Mark e Paige Anderson, há 21 anos, promove para as crianças habitação digna, com boa alimentação, educação, cuidado e proteção, nas unidades de Eusébio e Aquiraz.

Atualmente a Primeira Igreja Batista de Fortaleza é composta por uma comunidade de dois mil membros, que se encontram periodicamente em três cultos dominicais, nas aulas de Escola Bíblica Dominical e nas reuniões de pequenos grupos, formados para a prática da comunhão e desenvolvimento da vida cristã.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE