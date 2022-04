Prefeitura de Barbalha registra mais de 100 atendimentos a famílias após fortes chuvas

A chuva torrencial que atingiu o município de Barbalha, no Sul do Estado, deixou famílias desabrigadas e causou prejuízos em tantas outras, que perderam móveis e eletrodomésticos. Ao todo, 104 famílias precisaram de atendimento após quatro bairros ficaram alagados com a precipitação.

Defesa Civil e Secretaria de Desenvolvimento Social realizam levantamento de quantas famílias foram atingidas. Não há pessoas feridas. Imóveis estão sendo vistoriados para identificar se há risco de desabamento nos locais que foram inundados.

"Estamos com equipe para monitorar se tem alguma área com casas que possam cair e a gente trabalha nessa frente para que possamos proteger a vida das pessoas", disse o prefeito do Município, Guilherme Saraiva, em entrevista à TV Diário e à Rádio Verdes Mares na tarde desta quarta (13).

Abrigo emergencial

O Município montou um abrigo emergencial na Escola Josefa Alves, no bairro Santo Antônio, para abrigar as pessoas que não poderão ficar em suas casas. Até o momento, quatro famílias foram encaminhadas para lá. Um ponto de apoio também foi criado na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social.